Veren juottaminen opiskelijatapahtumassa kuohuttaa Turun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa

Sivustaseiraaja: "Ongelma taitaa olla siinä, että nykynuori ei taida (haluta) syödä perinneruokia, kuten verilettuja, verileipää tai maksapihviä jne – vaan siististi pakattua ja tuntemattomaksi valmistettua pasta carbonaraa, pizzaa tai sushia. Onko verilettuja enää saatavillakaan?." Olet nyt Sivustaseuraaja täysin eksyksissä. Ei nyt ole kyse ruokavaliosta vaan siitä että painostettiin/pakotettiin juomaan naudan verta. Harvemmin muuten ihmisillä on edes kotonaan naudan verta. Se että naudan verta noin vain löytyikin opiskelijoiden tapahtumasta viittaa ennalta suunnitteluun. Verilettuja on muuten edelleen kaupassa myytävänä, parikin isoa valmistajaa niitä tarjoaa. Moni ne jättää väliin, uskonnollisista, ruokavaliollisista tai makusyistä. Runsaalla puolukkahillolla toki voi yrittää makua peitellä, mutta....

Vast: Voi kamala, mikä hätä?

zmrzlina: Kyllä, Sivustaseuraaja on vegaani ja ihan kuutamolla siitä mitä liha/einesosasto sekasyöjälle myy. Onko tämä joku ongelma? Tuskin sinäkään tiedät kaikkea mitä kaupassa myydään.



T.S.: Uskoisin, että en ole täysin eksyksissä, vaikka pimeässä joskus kuljenkin.

Jos sinäkin olisit ottanut taskulampun käyttöösi, olisit huomannut kommenttini pointin. Näitä riittejä on järjestetty sivu ajan ja aina niihin on sisältynyt jotain suunniteltua jäynää, on se ollut asiallista tai ei.

Mikä tässä aiheutti uutiskynnyksen ylityksen, jos juoja ei ollut vegaani tai maailmankatsomukseltaan sellainen ettei hyväksy verta? Ja toisakseen tällaiset sitsit (kiitos siitä, että sana selitettiin) ovat aina vapaaehtoisia, uskon että niihin lähtevä tietää että jotain tuleman pitää – vaikka ei tietäisi mitä.



Ps. Itsekin lapsena verta sisältäviä ruokia syöneenä – ja tietoisena siitä mistä ne on tehty (jopa omasta lehmästä lasketusta verestä), ei ne muistini mukaan mitään pahoja olleet. Sen sijaan (limaista) kauravelliä pakotettiin koulussa syömään – en söisi sitä vielä tänä päivänäkään.