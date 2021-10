Kongsbergin hyökkäyksessä kuoli poliisin mukaan neljä naista ja yksi mies, uhrit ovat 50–70-vuotiaita

Norjan Kongsbergissä keskiviikkona tapahtuneessa jousiasemiehen hyökkäyksessä kuoli neljä naista ja yksi mies, kertoi Norjan poliisi tiedotustilaisuudessa tänään. Uhrit ovat poliisin mukaan 50–70-vuotiaita.

Hyökkäyksessä haavoittui lisäksi kaksi ihmistä. Toinen heistä oli vapaalla ollut poliisi. He eivät poliisin mukaan ole hengenvaarassa.

Teoista epäilty 37-vuotias tapahtumapaikkakunnalla asunut Tanskan kansalainen on myöntänyt poliisille olleensa surmatöiden takana. Poliisi on kertonut olleensa huolissaan islamiin kääntyneen miehen radikalisoitumisesta. Mies on poliisille entuudestaan tuttu useista eri yhteyksistä. Teon motiivi on toistaiseksi hämärän peitossa.

– Emme vielä voi todeta, oliko kyseessä terroriteko, tutkinta jatkuu edelleen, sanoi poliisipäällikkö Ole Bredrup Säverud tiedotustilaisuudessa.

Paikalle ehtinyt poliisi ei onnistunut estämään tekoja

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä, että hyökkääjä tappoi ainakin yhden uhrin vielä sen jälkeen, kun poliisi oli tullut tapahtumapaikalle kuuden jälkeen illalla paikallista aikaa keskiviikkona. Poliisin mukaan on jopa mahdollista, että kaikki uhrit saivat surmansa vasta sen jälkeen, kun poliisi oli saanut ensikontaktin epäiltyyn.

Epäillyn kiinniottamisessa kesti noin puoli tuntia siitä, kun operaatio alkoi. Kaikkiaan operaatioon osallistui 22 poliisipartiota. Epäilty ampui poliisin mukaan nuolia myös poliisia kohti.

Poliisi kertoo, että 37-vuotias jousiaseella varustautunut tanskalaismies olisi käyttänyt myös ainakin yhtä asetta jousiaseen lisäksi. Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro tarkemmin, miten epäilty oli aseistautunut.

Norjan poliisi kertoo Twitterissä, että se on saanut uuden ilmoituksen Husebyssä liikkuvasta miehestä, jolla olisi jousiase mukanaan. Poliisin mukaan alueella on useita jousiammunnalle tarkoitettuja harjoitustiloja. Poliisi twiittasi kello 11.10, ettei miehestä ole uusia havaintoja. Uhkaavaa käyttäytymistä ei myöskään ole havaittu.

Politiet har iverksatt en del tiltak for å komme i kontakt med vedkommende som har båret på denne pil og buen. Det er flere treningsanlegg for bueskyttere i området, og vi sjekker ut med disse. Vi har ingen nye observasjoner av mannen og fortsatt ingen melding om truende adferd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 14, 2021

