Turussa yli 80 prosenttia ottanut kaksi koronarokoteannosta – Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku huimassa nousussa

Koronakatsaus 11.11.

Suomessa on 12 vuotta täyttäneestä väestöstä tähän mennessä ottanut sekä ensimmäisen että toisen koronarokotusannoksen 80,1 prosenttia. Pelkän ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan 86 prosenttia väestöstä. Lisäksi myös kolmannen rokoteannoksen on saanut 2,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koko maassa varmistettiin torstaina 11. marraskuuta 863 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut koko korona-aikana viime vuoden keväästä lähtien 167 119.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 12 vuotta täyttäneistä 81,7 prosenttia on ottanut kaksi rokoteannosta ja ainoastaan yhden 87,4 prosenttia. Turussa vastaavat luvut ovat 79,9 prosenttia ja 86,4 prosenttia.

Koronan ilmaantuvuusluku on parhaillaan Varsinais-Suomessa THL:n mukaan 165,8. Vielä viikko sitten se oli 121,9. Luku kuvaa tapausten määrää 14 vuorokauden ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

Koko Suomessa on ollut korona-aikana nyt 167 119 tartuntaa, joista torstailta 863. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu koko korona-aikana 1216.

Varsinais-Suomen alueella tartuntoja on viikon sisällä todettu eniten tartuntoja Turussa. Turkuun kirjattujen uusien tartuntojen määrä on ollut voimakkaassa nousussa. Yhteensä Turussa on nyt ollut tartuntoja koko korona-aikana 10 004, joista uusia, viikon sisällä varmistettuja tapauksia on 326. Edellisellä tarkastelujaksolla vastaava luku oli 174 ja sitä edellisellä 179. Toiseksi eniten tartuntoja on ollut Salossa. Yhteensä Salossa on nyt ollut tartuntatapauksia 1458, joista viikon sisällä havaittuja 62.

Kaarinasta on myös raportoitu runsaasti tartunnoista. Viikon sisällä uusia tapauksia on varmistettu 40 yhteismäärän ollessa nyt 1035.

Paraisilla uusia tartuntoja on viikossa todettu 19 (240), Maskussa 18 (217), Liedossa 12 (505) ja Uudessakaupungissa kymmenen kokonaismäärän ollessa nyt 353.

Sekä Paimiossa, Raisiossa että Mynämäessä on tartuntamääriin tullut viikossa lisäystä kahdeksan tartunnan verran. Yhteensä tartuntoja on ollut koko korona-aikana Paimiossa 339, Raisiossa 908 ja Mynämäessä 107.

Naantaliin uusia tartuntoja on kirjattu viikossa kuusi yhteisluvun ollessa nyt 339. Pöytyällä uusia tapauksia on ilmennyt viisi. Viime vuoden keväästä alkaen tartuntoja on ollut yhteensä 149. Marttilasta on raportoitu viikossa kolmesta tartunnasta yhteisluvun ollessa 34.

Kahdesta tapauksesta on kerrottu Sauvossa (63), Somerolla (100), Ruskolla (159) ja Vehmaalla (43).

Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on kirjattu Auraan (83), Kustaviin (19), Taivassaloon (32), Laitilaan (264), Oripäähän (45), Nousiaisiin (85) ja Loimaalle (219).

Viikon sisällä ei ole varmistettu yhtään uutta koronatartuntaa Koski Tl:ssä (40), Pyhärannassa (37) ja Kemiönsaaressa (117).

12 vuotta täyttäneestä väestöstä on torstaihin 4. marraskuuta mennessä ottanut Suomessa ensimmäisen koronarokoteannoksen 85,7 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi myös toisen rokoteannoksen on ottanut 79,1 prosenttia.

Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 87,1 prosenttia ja 80,5 prosenttia. Turussa ensimmäisen rokoteannoksen on tähän mennessä ottanut 77,5 prosenttia ja toisen 70,8 prosenttia.

Varsinais-Suomen alueella ilmaantuvuusluku on 121,9. Luvussa on nousua viime viikosta, joilloin vastaava luku oli noin 116. Luku kuvaa tapausten määrää 14 vuorokauden ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa on ollut koko korona-aikana nyt yhteensä 161 688 varmistettua koronatartuntaa. Torstaina 4. marraskuuta uusia tartuntoja raportoitiin yhteensä 740. Sairaalahoidossa potilaita on 238, joista 32 tehohoidossa.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja on todettu viikon aikana eniten Turussa. Turun tuorein viikon luku on 174. Luku on pysynyt hyvin samanlaisena suhteessa edelliseen viikon tarkastelujaksoon, jolloin tartuntoja todettiin 179. Yhteensä kaupungissa on nyt ollut tartuntoja 9678.

Toiseksi eniten uusia tartuntoja on raportoitu viikon sisällä Varsinais-Suomen alueella Salossa. Salossa uusia tapauksia on 27 kokonaisluvun ollessa nyt 1396. Kolmanneksi eniten eli 17 tartuntaa varmistettiin Paraisilla. Yhteensä tartuntoja on kaupungissa ollut 221.

Lähes samaan uusien tartuntojen määrässä ylsi Raisio. Tartuntoja Raisiossa on tasan 900, joista uusia on 16. Kaarinassa uusia tartuntoja varmistettiin 12 (995). Nousiaisissa tapauksia oli puolestaan viikon aikana kymmenen. Yhteensä Nousiaisista on raportoitu 84 koronatartuntaa.

Uuteenkaupunkiin uusia tapauksia kirjattiin seitsemän (343) ja Lietoon kuusi (493). Viisi tartuntaa on varmistettu lisää sekä Maskussa (209) että Laitilassa (263).

Paimiossa tartuntoja on viikossa ilmennyt lisää neljä kokonaisluvun ollessa 331. Neljä tartuntaa on todettu myös Kemiönsaaressa (117), Mynämäessä (99), Sauvossa (61) ja Aurassa (82). Ruskoon tartuntoja on viikossa tullut lisää kolme. Yhteensä tartuntoja on varmistunut koko korona-aikana 157. Naantalissa tartuntoja on todettu kaksi (333), kuten myös Somerossa (98). Yksittäisiä tartuntoja on ilmennyt Pöytyällä (144), Loimaalla (218) ja Kustavissa (17).

Ilman uusia tartuntatapauksia on selvitty Oripäässä (44), Marttilassa (31), Koski TL:ssä (40), Pyhärannassa (37), Taivassalossa (31) ja Vehmaalla (41).

Tiistaina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi, että alueen sairaalakuormitus on huolestuttava. Tyksissä oli tuolloin hoidossa yhteensä 18 koronapotilasta, joista alle viisi tehohoidossa.

Koronanyrkki muistutti samalla, että maskin käyttö on yhä erittäin tärkeää julkisessa liikenteessä sekä sisätiloissa, esimerkiksi kaupoissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

– Myös rokotettujen tulee käyttää näissä tilanteissa maskia. Se on edelleen helppo tapa estää infektioita, kommentoi Vsshp:n tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Koronakatsaus 28.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotekattavuus on Suomessa tällä hetkellä 12 vuotta täyttäneillä ensimmäisen annoksen osalta 85,4 prosenttia. Molemmat rokotteet on ottanut 77,5 prosenttia.

Varsinais-Suomen osalta vastaavat luvut ovat 86,7 prosenttia ja 78,5 prosenttia. Turussa ensimmäisellä rokotuksella on käynyt 85,7 prosenttia ja toisen on ottanut 76,4 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan 80 prosentin rokotekattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun alussa, jos rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus on ollut hieman laskusuunnassa. Luku on nyt noin 116, kun edellisellä kahden viikon jaksolla se oli noin 120. Tätä edeltävällä vastaavalla jaksolla ilmaantuvuusluku oli 155. Turussa ilmaantuvuus luku on 169,8. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää 14 vuorokauden ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on raportoinut koko korona-aikana viime vuoden keväästä lähtien yhtensä 156 959 varmistettua koronatartuntaa. Torstaina 28. lokakuuta uusia tapauksia kirjattiin Suomeen 673.

Koko Suomessa on tehohoidossa parhaillaan 33 potilasta. Erikoissairaanhoidossa potilaita on 88 ja perusterveydenhuollossa 85.

Varsinais-Suomessa uusia koronatartuntoja on todettu viikon aikana eniten Turussa. Turussa uusia tapauksia on ollut 179. Yhteensä kaupungissa on nyt todettu tartuntoja 9504. Toiseksi eniten alueella on ollut tapauksia Laitilassa. Laitilassa tartuntoja on nyt yhteensä 258, joista uusia on 15. Kolmanneksi eniten tartuntoja on ollut Kaarinassa ja Maskussa. Molemmissa koronatartuntoja on tullut lisää 14. Kaarinassa yhteisluku on nyt 983 ja ja Maskussa 204.

Liedossa (487) ja Salossa (1369) uusia tartuntoja on varmistettu 12. Raisioon ja Nousiaisiin tapauksia on kirjattu 11 kokonaisluvun ollessa nyt Raisiossa 884 ja Nousiaisissa 74. Paraisilla viikon aikana on tullut tautitapauksia lisää yhdeksän (204).

Viisi tapausta on raportoitu viikon varrella Uudessakaupungissa (336) ja Ruskolla (154). Neljä tapausta on tullut lisää Paimioon (327), Oripäähän (44) ja Naantaliin (331).

Loimaalla on nyt yhteensä ollut 217 koronatartuntaa, joista uusia on kolme. Kaksi tartuntaa on ilmennyt puolestaan Koski TL:ssä (40) ja Pöytyällä (143). Yksittäisiä tartuntoja kirjattu Mynämäelle (95), Kustaviin (17), Pyhärantaan (37), Taivassaloon (31), Somerolle (96) ja Auraan (78).

Viikon aikana tartuntoja ei todettu lainkaan Sauvossa (57), Vehmaalla (41), Kemiönsaaressa (113) ja Marttilassa (31).

Tiistaina 26. lokakuuta Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoi rokottautumisen koronaa vastaan nopeutuneen edelliseen viikkoon verrattuna.

– Tilanne on hiukan valoisampi kuin viime viikolla. Jos tilannetta katsotaan pelkästään tapausmäärien ja ilmaantuvuuden perusteella, epidemiatilanne on vähän rauhoittumassa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoi tuolloin.

– Epidemia on Varsinais-Suomessa vieläkin rokottamattomien ja vieraskielisten epidemia, Rintala jatkoi.

Jopa 80 prosenttia vuodeosastohoidetuista ja 90 prosenttia tehohoitoon joutuneista on ollut rokottamattomia.

Koronakatsaus 21.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut Suomeen tänään 21. lokakuuta viikon ajalta 3 533 uutta koronavirustartuntaa. Maassa on todettu koko epidemian aikana 152 707 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on todettu viikossa 257 uutta tartuntaa, mikä nostaa maakunnan kokonaistartuntamäärän 15 843 tautitapaukseen.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on laskussa. Nyt luku on noin 120, kun edellisten 14 vuorokauden ajanjaksolla se oli 155.

Turun Sanomat kertoi keskiviikkona, että myös Turussa ilmaantuvuusluku on lievässä laskussa. Se on tällä hetkellä noin 180, kun se on pitkään ollut yli 200. Myös jätevedessä oleva virusmäärä on laskenut.

Tiistaisten tietojen mukaan Tyksissä on tällä hetkellä osastohoidossa kuusi koronapotilasta. Tehohoidossa on viisi koronapotilasta.

Turussa on todettu viikon takaisesta 150 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Turussa on ilmennyt 9 325 tartuntaa. Raisioon kirjattiin 10 uutta tartuntaa, ja yhteensä kaupunkiin on kirjattu 873 tartuntaa. Lietoon on kirjattu 13 uutta tartuntaa viikon aikana. Kunnassa on nyt yhteensä 475 tautitapausta. Kaarinassa (yhteensä 969) on todettu 12 uutta koronavirustartuntaa.

Paimiossa (323) on todettu 18 uutta tartuntaa.

Laitilassa (243) todettiin 12 tartuntaa ja Uudessakaupungissa (331) kaksi tartuntaa.

Kemiönsaaressa (113) tartuntoja oli seitsemän, Paraisilla (195) kuusi kappaletta.

Salossa on yhteensä 1 357 tartuntaa, joista 6 on todettu viikon aikana. Myös Maskussa (190) tartuntoja oli kuusi.

Oripäässä (40) tartuntoja oli neljä. Myös Pöytyällä (141) todettiin neljä tartuntaa, Ruskolla (149) kolme.

Naantaliin (327) kirjattiin yksi tautitapaus, samoin kuin Marttilaan (31), Nousiaisiin (63) ja Loimaalle (214).

Yhtäkään tartuntaa ei kirjattu viikon aikana Somerolle (95), Auraan (77), Koski TL:iin (38), Mynämäkeen (94), Kustaviin (16), Pyhärantaan (36), Sauvoon (57), Taivassaloon (30) eikä Vehmaalle (41).

Suomen rokotuskattavuus on 12 vuotta täyttäneessä väestössä ensimmäisen annoksen osalta 84,9 prosenttia ja toisen annoksen osalta 76 prosenttia. Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 86,1 prosenttia ja 75,6 prosenttia.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi ennakoi keskiviikkona, että muutaman viikon kuluttua noin 80 prosenttia turkulaisista on ottanut kaksi rokotetta. Varsinais-Suomessa on kuitenkin yhä 53 000 yli 12-vuotiasta asukasta, joilla ei ole yhtään rokotetta.

Koronakatsaus 14.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut Suomeen tänään 14. lokakuuta viikon ajalta 3 820 uutta koronavirustartuntaa. Maassa on todettu koko epidemian aikana 149 174 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on todettu viikossa 311 uutta tartuntaa, mikä nostaa maakunnan kokonaistartuntamäärän 15 586 tautitapaukseen.

Suomen rokotuskattavuus on 12 vuotta täyttäneessä väestössä ensimmäisen annoksen osalta 84,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 74,5 prosenttia. Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 85,6 prosenttia ja 73,3 prosenttia.

THL ilmoitti eilen 13. lokakuuta Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluvuksi viimeisten 14 vuorokauden ajalta 140 tautitapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana luku oli 139,40.

Turussa on todettu viikon takaisesta 202 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Turussa on ilmennyt 9 175 tartuntaa. Raisioon kirjattiin 17 uutta tartuntaa, ja yhteensä kaupunkiin on kirjattu 863 tartuntaa. Salossa on yhteensä 1 351 tartuntaa, joista 15 on todettu viikon aikana. Lietoon on kirjattu 13 uutta tartuntaa. Kunnassa on nyt yhteensä 462 tautitapausta. Myös Kaarinassa (957) on todettu 13 uutta koronavirustartuntaa.

Paimiossa (305) on todettu 12 uutta tartuntaa, kun taas Loimaalla (213) todettiin kahdeksan uutta tartuntaa.

Viisi uutta tartuntaa todettiin Laitilassa (231) sekä Uudessakaupungissa (329). Pöytyällä (137) ja Ruskolla (146) todettiin kummassakin neljä uutta tartuntaa. Naantaliin (326) ja Somerolle (95) kirjattiin kolme uutta tautitapausta.

Auraan (77), Koski TL:ään (38), Marttilaan (30), Maskuun (184), Mynämäkeen (94) ja Nousiaisiin (62) kirjattiin kaikkialle yksi uusi tartunta.

Kustavissa (16), Kemiönsaaressa (106), Paraisilla (189), Oripäässä (36), Pyhärannassa (36), Sauvossa (57), Taivassalossa (30) ja Vehmaalla (41) ei todettu yhtäkään tartuntaa kuluneen viikon aikana.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronaviruksen takia koko maassa 187 potilasta. Heistä tehohoidossa on 36 henkilöä. Viikko sitten sairaalassa oli 145 henkeä, joista 33 oli tehohoidossa. Koronavirukseen on kuollut Suomessa koko epidemian aikana 1 108 ihmistä.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoi tiistaina, että koronan takia tehohoidossa olevia potilaita on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan pandemian aikana. Tehohoidetuista potilaista 90 prosenttia on ollut rokottamattomia. Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala vaati kaikkia ottamaan rokotteen.

Lue myös: Tyksin sairaala- ja tehohoidon potilasmäärä nousi kriittiselle tasolle – tehohoidetuista 90 prosenttia rokottamattomia

Koronakatsaus 7.10.

Suomessa on todettu tänään 7. lokakuuta 689 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on todettu koko epidemian aikana 145 354 kappaletta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu nyt yhteensä 15 275 tartuntaa. Maakunnan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 154,2 viimeisten 14 vuorokauden ajalta. Luvussa on nousua sitä edeltäviin 14 vuorokauteen, jolloin se oli 132,18.

Rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneessä väestössä on ensimmäisen annoksen osalta 84,1 prosenttia ja toisen annoksen osalta 72,3 prosenttia. Varsinais-Suomen osalta vastaavat luvut ovat 85,1 prosenttia ja 71,3 prosenttia.

Koko maassa sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronan takia 145 henkilöä, joista 33 on tehohoidossa.

Turussa on todettu noin viikon aikana (29.9.-7.10.) 238 uutta tartuntaa. Turussa on nyt yhteensä 8973 tautitapausta.

Kaarinassa on kaiken kaikkiaan 944 tartuntaa, joista 30 todettiin viimeisen viikon aikana. Raisiossa uusia tapauksia on 25 kokonaismäärän ollessa 846, kun taas Salossa vastaavat luvut ovat 21 ja 1336.

Loimaalla todettiin 14 uutta tartuntaa, kokonaismäärän ollessa nyt 205. Liedossa on yhteensä 449 tautitapausta, joista niin ikään 14 havaittiin vertailujakson aikana.

Laitilassa (226) kirjattiin yhdeksän uutta tartuntaa ja Paraisilla (189) kahdeksan uutta tapausta. Paimiossa on nyt 293 tartuntaa, joista seitsemän todettiin viimeisen viikon aikana. Kemiönsaaressa (106) on ilmennyt kuusi uutta tartuntaa.

Uudessakaupungissa (324), Naantalissa (323) ja Somerolla (92) kirjattiin kaikkialla viisi uutta tartuntaa. Pöytyällä (133) ja Maskussa (183) kirjattiin kolme uutta tautitapausta.

Ruskolla on todettu kaiken kaikkiaan 142 tartuntaa, joista kaksi on uusia viikon takaiseen verrattuna. Aurassa (76), Mynämäessä (93) sekä Oripäässä (36) todettiin kaikkialla yksi uusi koronavirustartunta.

Kustaviin (16), Marttilaan (29), Nousiaisiin (61), Koski TL:ään (37), Pyhärantaan (36), Sauvoon (57), Taivassaloon (30) tai Vehmaalle (41) ei kirjattu yhtäkään uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina, että koronatilanne vaikeutuu edelleen.

– Aalto jatkuu vaan eikä näy laskusuuntaa, tämä on huolestuttava ilmiö, vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoi.

Koronakatsaus 29.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on keskiviikkona 29. syyskuuta kirjannut Suomeen 802 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut koko korona-aikana nyt 140 889. Varsinais-Suomen alueella tartuntoja on ollut 14 900, ja alueen ilmaantuvuuluku on nyt THL:n mukaan 132. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää viimeisten 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden. Viikko sitten Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku oli 140,4, joten luku on hieman laskusuunnassa.

Rokotuskattavuus on THL:n tuoreimpien tietojen mukaan koko maassa 12 vuotta täyttäneessä väestössä ensimmäisen annoksen osalta 83,8 prosenttia. Lisäksi myös toisen annoksen on saanut 69,7 prosenttia. Varsinais-Suomen vastaavat luvut ovat ensimmäisen annoksen osalta 84,5 prosenttia ja toisen osalta 68,6 prosenttia.

Viikon sisällä eli 22. syyskuuta ja 29. syyskuuta välisenä aikana uusia tartuntoja on Varsinais-Suomessa todettu eniten Turussa. Uusia tapauksia on viikossa tullut 234 kokonaisluvun ollessa nyt 8735.

Toiseksi eniten tartuntatapauksia on raportoitu Kaarinassa. Kaarinassa on nyt yhteensä ollut 914 tartuntaa, joista viikon sisällä on varmistettu 51. Myös Raisioon ja Saloon on kirjattu runsaasti uusia tapauksia. Raisiossa uusia tapauksia on 30 kokonaismäärän ollessa 821 ja Salossa vastaavat luvut ovat 21 ja 1315.

Uudessakaupungissa tartuntamäärä on viikossa kasvanut 14 yhteisluvun ollessa 319. Seuraavaksi eniten tapauksia on todettu Loimaalla. Viikon aikana on ilmennyt yhdeksän uutta tartuntaa. Yhteensä Loimaalla on näin ollen ollut 191 tartuntaa.

Uusia tartuntoja on Ruskolla todettu (140) seitsemän. Viisi uutta tartuntaa on puolestaan Liedossa (435), Naantalissa (318), Paimiossa (286), Paraisilla (181) ja Pöytyällä (130).

Neljä tartuntaa kirjattiin viikossa Laitilaan (217) ja kolme Maskuun (180). Kaksi tapausta ilmeni Aurassa (75) ja Somerolla (87). Lisäksi yksittäisiä tapauksia oli Kemiönsaarella (100), Kustavissa (16), Marttilassa (29) ja Nousiaisissa (61).

Koski TL:ssä (37), Mynämäessä (92), Oripäässä (35), Pyhärannassa (34), Sauvossa (57), Taivassalossa (30) ja Vehmaalla (41) ei ole varmistettu viikon sisällä yhtään uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan koronatilanne on huolestuttavalla tasolla.

– Olemme aikaisempien huippujen puolivälitasolla, eli luvut ovat vielä hyvin korkeita, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala totesi tiistaina.

Uusia tapauksia ilmenee paljon etenkin rokottamattomien vieraskielisten keskuudessa, ja posittiivisten testien osuus on noin kuusi prosenttia kaikista testeistä.Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan tauti leviää nyt eniten perheissä tai samassa taloudessa asuvilla, lähipiirissä ja työpaikoilla, jotka ovat muussa kuin sosiaali- ja terveyshuollon alalla.

Koronakatsaus 22.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on kirjattu keskiviikkona 22. syyskuuta 477 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut koko korona-aikana 137 594.

Koronavirukseen liittyvään tautiin on koko epidemian aikana menehtynyt 1 062 ihmistä. Viikossa uusia kuolemia on kirjattu 11. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 108 potilasta, joista tehohoitoa vaativia on 20.

Ensimmäisen koronarokotuksen on ottanut koko maassa tähän mennessä yli 12-vuotiaista 83,4 prosenttia ja myös toisen annoksen 67,2 prosenttia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastaavat luvut ovat 84,1 prosenttia ja 66,6 prosenttia.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on laskusuunnassa. THL:n mukaan ilmaantuvuusluku on nyt 140,4, kun vielä viime keskiviikkona vastaava luku oli 170,1. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa sitä, kuinka monta uutta koronavirustaruntaa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden.

Viime viikon keskiviikkoon 15. syyskuuta verrattuna eniten uusia tartuntoja on viikossa ilmennyt Varsinais-Suomen alueella Turussa. Viikon varrella tartuntoja on kirjattu lisää 184. Nyt Turussa on todettuja tartuntoja yhteensä 8 501. Toiseksi eniten tartuntamäärä on kasvanut Raisiossa. Tartuntoja on nyt yhteensä 791, joista 20 on kirjattu viikon sisällä. Kaarinassa uusia tapauksia on puolestaan tullut lisää 14 yhteismäärän ollessa nyt 863.

Lisäksi uusia tartuntoja on 15.–22. syyskuuta todettu sekä Liedossa että Salossa yhdeksän. Yhteensä korona-aikana tartuntoja on ollut Liedossa 430 ja Salossa 1 294. Ruskoon tartuntoja on kirjattu lisää kahdeksan kokonaisluvun ollessa nyt 133.

Viisi tartuntaa on ilmennyt viikossa sekä Naantalissa että Paimiossa. Naantalissa tartuntoja on ollut yhteesä koko aikana 313 ja Paimiossa 281. Uudessakaupugissa tartuntoja on nyt 305, joista viikon sisällä varmistettuja on neljä.

Loimaalla (182) ja Laitilassa (213) on raportoitu kolmesta uudesta tartunnasta. Lisäksi kaksi uutta tartuntaa on kirjattu Maskuun (175), Nousiaisiin (60) ja Pöytyälle(125). Yksittäiset tartunnat on varmistettu viikon aikana Kemiönsaaressa (99) ja Pyhärannassa (34).

Varsinais-Suomen alueella monessa kunnassa ei ole todettu viikon sisällä yhtään uutta tartuntaa. Tällaisia kuntia ovat Aura (73), Koski TL (37), Kustavi (15), Marttila (28), Mynämäki (92), Oripää (35), Parainen (176), Sauvo (57), Somero (85), Taivassalo (30) ja Vehmaa (41).

Varsinais-Suomessa tartunnan saaneissa suurin ryhmä on tällä hetkellä 20–39-vuotiaat, joissa on rokottamattomia vielä suhteessa enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

– Koronatartunnat ovat viimeinkin kääntyneet lupaavasti laskusuuntaan. Myös testausmäärät ovat vähentyneet, mikä helpottaa testauskapasiteetin kuormitusta. Positiivisten testien osuus on noussut ja on nyt noin viisi prosenttia. Testauksemme kohdistuu nyt paremmin, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala kertoi tiistaina.

Koronakatsaus 15.9.2021

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 522 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu koko maassa 34 827.

Tautiin liittyviä kuolemia on nyt tilastoitu yhteensä 1 051, joka on 12 enemmän kuin viikko sitten. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on koko maassa 95, joista teho-osastolla on 29.

Ensimmäisen koronarokotusannoksen on saanut 82,9 prosenttia ja toisen annoksen 64,2 prosenttia väestöstä.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu epideman alusta alkaen yhteensä 14 198. Tartunnat jakaantuvat maakunnassa seuraavasti: Aura 73, Kaarina 849, Kemiönsaari 98, Koski Tl 37, Kustavi 15, Laitila 210, Lieto 421, Loimaa 179, Marttila 28, Masku 175, Mynämäki 92, Naantali 308, Nousiainen 58, Oripää 35, Paimio 276, Parainen 176, Pyhäranta 33, Pöytyä 123, Raisio 771, Rusko 125, Salo 1285, Sauvo 57, Somero 85, Taivassalo 30, Turku 8317, Uusikaupunki 301, Vehmaa 41.

Varsinais-Suomen ilmaantuvusluku on 170,1. Luku tarkoittaa sitä, kuinka monta uutta koronavirustaruntaa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 83,6 prosenttia ihmisistä ja toisen annoksen 63,6 prosenttia.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairaalahoidossa on tällä hetkellä 14 potilasta, joista neljä on tehohoidossa.

– Olemme jääneet korkealle tasolle tautitapauksissa ja ilmaantuvuudessa Varsinais-Suomessa. Tätä ei ole tapahtunut aikaisemmissa aalloissa, eikä kehitys ole sitä mitä toivomme, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Tyksin tehohoidon normaaliolojen kapasiteetti on nyt maksimaalisessa käytössä, jolloin mahdolliset uudet tehohoitoa tarvitsevat koronapotilaat aiheuttavat sen, että sydän- sekä neurokirurgisten tehohoitoa vaativien potilaiden leikkauksia voidaan joutua lykkäämään tuonnemmaksi.

Tartuntojen jäljitysprosentti on viime viikon osalta laskenut 49:ään.

– Jäljitys laahaa pahasti perässä eikä jäljitysprosessi nyt toimi yskimättä, Rintala sanoo.

Rokotukset ovat sairaanhoitopiirin mukaan edistyneet Varsinais-Suomessa erittäin hyvin. Varsinais-Suomessa on nyt saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuuden rajapyykki. 83 prosenttia Varsinais-Suomen 12 vuotta täyttäneistä on ottanut ensimmäisen rokoteannoksen ja toisen annoksen on saanut noin 63 prosenttia.

Turun kaupunki muistutti keskiviikkona, että Turussa sairaalahoitoon joutuvat ovat yhä enenevässä määrin rokottamattomia, työikäisiä henkilöitä. Rokotuskattavuus on kaupungin mukaan edelleen liian alhainen muun muassa Varissuolla, Pansio-Pernossa ja Halisissa. Kaupunki lisää pop up -vastaanottoja koko ajan ympäri kaupunkia.

– Koronataudista on tullut yhä enemmän rokottamattomien sairaus. Erityisesti Varissuolla, Pansio-Pernossa, Halisissa ja Lausteella koronatilanne on edelleen vakava ja näillä alueilla rokotuskattavuuden nostaminen on todella tärkeää, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Ryhmä keskusteli etätyösuosituksesta pitkään ja totesi, että asiasta on tulossa uutta valtakunnallista ohjeistusta. Tämän hetken suositus on voimassa 30.9. saakka. Siihen mennessä on todennäköistä, että koronakoordinaatioryhmä tekee lievennyksiä etätyösuositukseen lokakuulle.

– On tärkeätä muistaa, että sairaana ei tulla töihin. Tällä hetkellä on paljon flunssaa ja muita viruksia kuin koronaa liikkeellä, joten tartuntojen pysäyttämiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.