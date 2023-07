Wärtsilän liikevaihto oli vielä seitsemän prosentin laskussa, mutta yhtiön tilauskanta kääntyi vuoden toisella neljänneksellä 14 prosentin kasvuun. Palveluiden tilauskertymä kasvoi peräti 24 prosenttia.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Wärtsilä onnistui parantamaan vertailukelpoista liiketulostaan 30 prosenttia.

Koronavirus rasittaa yhä yhtiön toimintaa, mutta pahin näytättäisi jo olevan takana.

– Vuoden 2021 toisella neljänneksellä näimme merkkejä markkinoiden vakautumisesta ja elpymisestä vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta, kertoi Wärtsilän konserninjohtaja Håkan Agnevall yhtiön tulostiedotteessa.

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Koronapandemia on lykännyt Wärtsilälle tärkeitä voimalaitoshankkeita. Myös ilmastomuutoksen vaikutusten arviointi hidastaa usein päätöksentekoa. Voimalamarkkinoilla on kova tarve säätövoimalle, sillä monessa maassa on rakennettu lisää vaikeasti säädeltävää tuuli- ja aurinkovoimaa.

Wärtsilä on saanut 156 megawatin (MW) monipolttoainevoimalaitoksen tilauksen Yhdysvaltojen Nebraskasta ja Italiassa on aloitettu ja 380 MW:n projektia. Molemmissa hankkeissa säätövoima oli keskeinen tekijä.

Wärtsilän toinen tukijalka ovat merimoottorit. Merenkulkumarkkinoilla alustilaukset kasvoivat, tosin tilaukset Wärtsilän keskeisillä alussegmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina. Wärtsilälle erityisesti tärkeään risteilyteollisuuteen koronapandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat vielä suuresti.

Palveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti eri laivasegmenteillä alusten käytön ja tuottojen kasvun myötä. Pitkäaikaisten palvelusopimusten hyvän kysynnän taustalla on asiakkaiden halu turvata alustensa suorituskyky.

Wärtsilä on panostanut voimakkaasti hiilettömien polttoaineiden hyödyntämiseen, ja yhtiöllä on käynnissä mittavia ammoniakki-, vety- ja metanolitestejä. Yhtiö uskoo hiilineutraalien polttoaineiden mahdollisuuksiin meri- että energiateollisuudessa.