Turun kirjastot avaavat ovensa ensi maanantaina putipuhtaina – pääkirjaston ovella vahtimestarit valvovat asiakasmääriä

Turun kaupunginkirjasto avautuu ensi maanantaina 1.6.

Kirjastojen palveluissa on hallituksen linjausten mukaisesti rajoituksia. Lainauspalvelut toimivat normaalisti, ja kirjastojen tilat ovat tavalliseen tapaan käytettävissä oleiluun ja aineistoihin tutustumista varten. Myös yleisölle tarkoitetut tietokoneet, tulostaminen, kopioiminen ja skannaus ovat käytettävissä. Sen sijaan henkilökohtainen opastaminen, osa yhteiskäytössä olevista laitteista ja välineistä ovat pois käytöstä kesäkuun ajan.

Kirjastoautot liikennöivät kesäkuussa, ja jäävät kesätauolle 6.7.–2.8.

– Nyt on hyvä, saamme vihdoinkin oikeasti avata ovet ja asiakkaat pääsevät takaisin palveluiden äärelle. Erityisesti lehtien lukemista ja tulostamismahdollisuutta on kaivattu. Me kaikki kirjastolaiset olemme kaivanneet asiakkaita. Avaamiseen olemme varautuneet huolellisesti ja käyneet tilat ja palvelut läpi turvallisuus edellä, kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula kertoo tiedotteessa.

Lähikirjastojen omatoimiaukiolo ei ole käytössä kesäkuun loppuun asti. Tästä kaupunki tiedottaa myöhemmin.

Turvallisuudesta kirjastot huolehtivat muun muassa harventamalla lukupaikkoja ja tuoleja, sulkemalla pääkirjaston lokerikot sekä puhdistamalla asiakastietokoneet jokaisen käyttäjän jälkeen. Automaatit ja Vaski-koneet puhdistetaan muutaman tunnin välein.

Pääkirjaston ovella vartija ja vahtimestarit valvovat asiakasmääriä. Lähikirjastoissa henkilökunta pitää huolta, ettei kirjastossa ole kerrallaan liikaa ihmisiä. Tarvittaessa kirjastojen ovet suljetaan hetkeksi, ettei tule ruuhkaa.

Myös Naantalin kirjastot avaavat ovensa ensi maanantaina Velkuan kirjastoa lukuun ottamatta. Pääkirjasto toimii loppuvuoden ajan poikkeuksellisesti ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa toisen kerroksen remontin vuoksi. Alakertaan on siirretty osa aineistoa lainattavaksi. Yläkerrassa olevia aineistoja siirretään varastoon kesän aikana, mutta sitä ennen ne ovat varattavissa. Naantalin pääkirjaston omatoimialue on käytössä arkisin kello 7-21.