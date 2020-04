Tommi Mäkinen koronaviruksen vaikutuksesta ralliin: "Kaikki toiminta on pysähtynyt"

Mikko Korvenkari

Rallipomo Tommi Mäkinen vastaa puhelimeen Suomessa, vaikka parhaillaan hänen pitäisi olla Argentiinassa johdattamassa Toyotan joukot MM-ralliin. Koronavirus on sotkenut muun urheilumaailman lisäksi myös rallimaailman kalenterin ja Argentiinan ralliakin jouduttiin siirtämään.

– Niin, nythän pitäisi olla rallit käynnissä mutta tilanne on kuitenkin se, että kaikki toiminta on pysähtynyt. Kaikki testit ovat jäissä ja kilpailuja on peruutettu. Oikeastaan muuta ei voida tehdä kuin jotain pientä valmistavaa työtä tulevaisuutta varten, sanoo Toyotan tallipäällikkö Mäkinen.

– Onhan tämä suuri asia koko rallimaailmalle. Täytyy nyt vain toivoa, että päästäisiin mahdollisimman pian takaisin normaaliin päivärytmiin myös rallin osalta, Mäkinen sanoo.

Rallin MM-sarja jatkuu aikaisintaan heinäkuussa. Yksi suuri kysymys Suomen rallipiireissä on se, ajetaanko Jyväskylässä elokuun alussa MM-rallia. Se askarruttaa myös Mäkistä.

– Neste-ralli on valtavan iso ja tärkeä tapahtuma ja toivon, että sitä ei jouduta peruuttamaan. Siitä paljon rallipiireissä nyt puhutaan, mutta koska minulla ei ole ennustajanlahjoja, niin on vaikea sanoa siitä sen enempää, Mäkinen toteaa.

MM-ralliin on suunniteltu tuleville vuosille sääntöuudistuksia, mutta vaikka parhaillaan autojen testaaminen on koronan takia kiellettyä, niin tuleviin muutoksiin ei sillä ole vaikutusta.

– Kyse on vuoden 2022 autoista, eikä tämä tilanne vaikuta mitenkään sinne asti. Me emme edes tiedä tarkalleen, mitä muutoksia sääntöihin tulee. Olisi hyvä saada ne uudet säännöt tietoon ensin mahdollisimman nopeasti.

Mäkinen kertoo, koronatilanne on iskenyt kovaa taloudellisesti myös hänen omaan rallialan yritykseen Tommi Mäkinen Racingiin.

– Vaikutukset ovat suuret, mutta vaikea on tässä vaiheessa sanoa, että mitä se oikein lopulta tarkoittaa.

Mäkinen kertoo, että parhaillaan hän on odottavalla kannalla taustajoukkoineen.

– Osa porukasta pitää nyt etupainotteisesti lomia, mutta mihinkään lomautuksiin tai muihin ei olla ryhdytty – ei ainakaan tässä vaiheessa. Jos tämä tilanne kovastikin pitkittyy, niin sitten asiaa täytyy tarkastella uudelleen.