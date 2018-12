Loeb ajaa Hyundailla kuusi MM-rallia ensi vuonna

Heikki Kulta

Sebastien Loeb jahtaa uransa 80. MM-rallivoittoa Hyundain autolla. 44-vuotias ranskalainen teki korealaismerkin kanssa kaksivuotisen sopimuksen kausille 2019 ja 2020.

Ensi vuonna Loeb ja hänen kartturinsa Daniel Elena osallistuvat kuuteen MM-ralliin Hyundai i20 Coupe WRC-autolla.

Vastoin odotuksia Loeb avaa kautensa jo tammikuussa Monte Carlon rallilla.

Samassa yhteydessä Hyundai vahvisti espanjalaisen Dani Sordon jatkosopimuksen. Tallin muut kuljettajat ovat Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen.

– Olen riemuissani, että ajamme ensi vuonna kuusi MM-rallia Hyundain autolla. Viime vuonna Espanjan rallissa voitto sai menestyshaluni taas liekkiin ja halusin jatkaa kilpailemista huippukalustolla. Siirto Hyundaille tarjoaa tuoreen haasteen, enkä malta odottaa ajamisten alkamista, Loeb liehitteli tiedotteessa.

– Hyundai on tehnyt suuren vaikutuksen määrätietoisuudellaan. He ajoivat tiukasti mestaruudesta tänä vuonna ja tunnen pystyväni tuomaan tiimille paljon yhdessä Thierryn, Andreasin ja Danin kanssa. Hyundai on todistanut olevansa voittaja-auto ja tiiminä tiedämme, että paras on vasta tulossa, Loeb painotti.

– Sebastienin tulo on valtavan tärkeää Hyundaille. Olemme innoissamme, kun hän teki kahden vuoden sopimuksen kanssamme. Hän on suurenmoinen kuljettaja ja hänen hankkimisensa todistaa, että olemme tosissamme taistelemassa mestaruudesta, Hyundain tallipäällikkö Michel Nandan ylisti.