Lindholm Volkswagenilla SM-rallisarjaan

Marko Mäkinen

Rallin SM1-luokassa päättyneellä kaudella nelivetoauton ratissa debytoinut ja SM-hopealle ajanut Emil Lindholm kilpailee alkavalla rallikaudella Marcus Grönholmin GRX-tallin Volkswagen Polo GTI R5:lla.

22-vuotiaan Lindholmin kartanlukijana on 33-vuotias Mikael Korhonen.

Lindholm ja Korhonen esittelevät tulevalla rallikaudella ensimmäisenä Suomessa Volkswagenin uuden Polo GTI R5 -ralliauton.

Lindholm ajaa kaudella 2019 Marcus Grönholmin luotsaaman GRX-tallin kalustolla ja tiimin vakituisena kuljettajana.

Tallipäällikkö Grönholm näkee Lindholmissa sekä Volkswagenin uudessa R5-ralliautossa paljon potentiaalia.

– Emilin koeaika tuotti sopimuksen. Uskon hänen mahdollisuuksiin kilpailla Volkswagenilla hyvistä tuloksista ja voitoista. Niin kuljettajassa kuin myös uudessa Volkswagenissa on paljon potentiaalia.

– Emil ajoi kaudella 2018 hyviä tuloksia ja kellotti pohja-aikoja käytännössä jokaisessa rallissa. Mikä tärkeitä, hänen vauhtinsa kasvoi tasaisesti kauden loppua kohden ja nuorelle kuljettajalle tyypilliset virheet myös vähenivät. Emil ajoi myös Italian rallisarjan asfalttiosakilpailuissa erittäin hyvin.

– Tiedän, että Emilin vauhti ja varmuus vain kohenevat alkavalla kaudella. Hänen kehityskäyränsä osoittaa vahvasti ylöspäin, Grönholm toteaa.

GRX-tiimin vakituinen ajopaikka ja uusi Volkswagen on Lindholmille unelmayhdistelmä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Jälleen merkittävä askel urallani eteenpäin. Huippuauto ja management-tiimi taustalla. Kiitän Marcusta ja kaikkia GRX-tiimin jäseniä tästä mahdollisuudesta. On mieletön juttu ajaa heidän väreissään.

Uusi Volkswagen Polo GTI R5 saapui joulukuun alussa Suomeen. Edessä ennen joulua on vielä uutuusauton ensimmäiset testit. Volkswagenin huollosta ja ylläpidosta vastaa Printsport.

– Sain kertaalleen ajaa uutta Volkswagenia jo kesällä Keski-Suomessa. Hyvä auto, joka sopi heti käteeni. Auton ajokäytös on vakaa ja sain heti luottoa ajamiseeni. Volkswagenia on vaikea verrata Skodaan. Molemmat ovat hyviä, mutta pienien asioiden ja tekijöiden yhteenlaskettu summa ratkaisi.

Lindholm sanoo, että ennen tammikuussa SM-kauden avaavaa Arctic Lapland -rallia testiä on luvassa 2-3 päivää. Nuori rallilupaus ajaa SM-sarjan ohella WRC2-luokassa Ruotsin ja Suomen MM-osakilpailut.

– On harmittavaa, että kauden toinen SM-ralli osuu Ruotsin MM-rallin kanssa samalla viikonlopulle. Viime kaudelta meillä on SM-hopeaa alla. Aina pitää pyrkiä parantamaan, joten mestaruuden voittaminen on meille ensisijainen tavoite.

– Ajo-ohjelmani kaudelle 2019 on hyvä. Fakta on se, että rallin MM-sarjan kiertäminen on tällä hetkellä liian kallista. Teemme kuitenkin työtä sen eteen, että voisimme loppukaudesta ajaa ohjelman ulkopuolisenkin kilpailun ulkomailla, Lindholm toteaa.