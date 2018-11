Suninen vaihtaa kartanlukijaa

Rallin MM-sarjassa M-Sport Ford –tallissa ajava Teemu Suninen saa jatkossa vierelleen uuden kartanlukijan, kun Marko Salminen aloittaa suomalaiskuljettajan kartturina.

Salminen luki päättyneellä kaudella nuotteja japanilaiselle Takamoto Katsutalle, joka kilpaili WRC 2 –luokassa kuudessa MM-rallissa ja kotimaisessa Ralli SM-sarjassa.

Aiemmat neljä vuotta Sunisen kartanlukijana on toiminut Mikko Markkula.

– Päädyimme tähän ratkaisuun yhteistuumin Mikon kanssa. Haluan vaihtelua tulevaan ja sitä kautta uutta vauhtia. Pääsemme Marko Salmisen kanssa kokeilemaan yhteistyötä nopeasti, sillä osallistumme joulukuun 7. – 9. päivänä Monza Rally Show -ralliin Italiassa, Suninen kertoo tulevista kuvioistaan.

– Mikkoa haluan kiittää siitä, että hän on opastanut minut aloittelevasta rallikuljettajasta lajin maailman huipulle. Parhaana osoituksena siitä on tämän kauden kolmas sija Portugalin rallissa, Suninen toteaa.

40-vuotias Marko Salminen on kokenut kartanlukija ja tällä kaudella yhdessä Katsutan kanssa he voittivat Ruotsin MM-rallissa WRC 2 –luokan. Brittien rallimestaruuden Salminen voitti Jukka Korhosen kartturina vuonna 2013. Suomessa mestaruuksia on tullut monikertaisen Suomenmestarin Juha Salon kartanlukijana. Nyt edessä on sitten Salmisen uran suurimmat haasteet.

– Tämä on mahdollisuus, josta varmasti jokainen kartanlukija haaveilee. Suninen on jatkossa yksi kovimmista tekijöistä rallin MM-sarjassa ja menestymiselle ei pitäisi olla mitään esteitä. Tässä on nyt tiivis parin kuukauden jakso kotiläksyjä ennen Monte Carlon rallin alkua, Salminen sanoo innostuneena uudesta pestistään.