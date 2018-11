Sunisella ensimmäinen Australian MM-ralli

Rallin MM-sarjan päätösosakilpailu ajetaan tällä viikolla Australiassa. Kaukaiseen kilpailuun lähtee Suomesta tuttu kuljettajakolmikko: Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi sekä Teemu Suninen, joka ajaa nyt uransa ensimmäisen Australian MM-rallin.

MM-sarjan tilanne ennen Australiaa on erittäin jännittävä, sillä sekä henkilökohtainen että valmistajien mestaruus ovat vielä auki.

Kuljettajien maailmanmestaruuteen on saumaa kolmella kuljettajalla. Fordin viisinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier johtaa sarjaa, mutta toisena vaaniva, ensimmäistä mestaruuttaan jahtaavaa Hyundai-pilotti Thierry Neuville on vain kolme pistettä perässä.

Omalla lusikallaan mestaruuskeitosta hämmentää myös Toyotan Ott Tänak, joka on 23 pistettä Ogieria jäljessä.

Tallien mestaruustaistelussa piikkipaikkaa pitää Tommi Mäkisen kipparoima Toyota ennen Hyundaita ja Fordia.

Suomalaiskuljettajien roolina Australiassa on tukea talliensa ja tiimikavereidensa mestaruustaistelua. Sinivalkoista väriä ei ole tällä kaudella vielä nähty MM-rallissa korkeimmalla korokkeella, joten yritystä suomalaisilla riittää varmasti.

Teemu Suninen ajaa MM-sarjaa johtavan Ogierin tavoin Fordilla.

- Ajan nyt ensimmäistä kertaa Australiassa, mutta valmistaudun siihen samalla tavalla kuin muihinkin osakilpailuihin ja olen katsellut videoita ollakseni mahdollisimman hyvin perillä kilpailun luonteesta. Nuotitin tämän kisan vuonna 2016, mutta reitti on erilainen, joten kaikkia pätkiä ei ole paperilla. Meidän täytyy keskittyä nuotittamiseen, jotta olemme heti valmiita hyökkäämään, Suninen tuumailee.

– Tämä on kauden viimeinen ralli ja mestaruustaistelu on kova, joten luvassa on mielenkiintoinen ja jännittävä kisa. Sebastienilla on hyvät mahdollisuudet napata uransa kuudes mestaruus ja myös tiimillä on mahdollisuus merkkimestaruuteen. Olen valmiina antamaan kaikkeni auttaakseni heitä ja tarkoitus päättää kausi hyvään tulokseen.

Jari-Matti Latvala on Australian veteraaneja.

- Odotan Australiaa innolla, sillä se on ralli, josta pidän todella paljon. Kisan ilmapiiri on rento ja sää yleensä mahtava, joten siellä on mukava päättää rallikausi. Erikoiskokeet ovat myös hyviä, reittiin on tehty paljon muutoksia viime vuoteen verrattuna. Olemme kuitenkin ajaneet suurimman osan teistä takavuosina ja tiedämme, että ne ovat melko nopeita ja siitä minä pidän. Viime aikoina vauhtimme on ollut hyvää ja lähden luottavaisena matkaan, toivottavasti saan hyvän tuloksen joka auttaa tiimiä voittamaan mestaruuden.

Esapekka Lappi tähtää myös tuloslistalla korkealle.

- Tavoitteenani on olla lopputuloksissa korkealla ja auttaa tiimiä voittamaan valmistajien mestaruus. Viime vuonna tämä kisa sujui kokemusta kerätessä ja toivottavasti se auttaa tällä kertaa parempaan lopputulokseen. Irtosoraa on täällä niin paljon, että kärjessä ajaminen tien aukaisijan roolissa on iso haaste. Viime vuonna ajoin ensimmäisenä autona reitillä, joten sitä tuli harjoiteltua, mutta opimme myös, että välillä voi sataa rajusti ja että metsäosuuksilla pito voi vaihdella paljon.