Australiassa MM-taiston loppuhuipennus liukkailla sorateillä

Australian osakilpailu on vauhdikas soraralli, jonka erityishaasteena on tien pinnan irtosora.

Ensimmäisenä reitillä ajavan epäkiitollinen osa on aurata pitoa paremmaksi takana tuleville, joten lähtöpaikalla voi olla ratkaiseva merkitys kilpailun voiton ja MM-taistelun kannalta.

Tämä kisa on suomalaisittain pienoinen kummajainen, sillä kukaan nyt mukanaolevista piloteistamme ei onnistunut voittamaan sitä.

Australian rallissa ajetaan kolmen päivän aikana 24 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 319 kilometriä. Reitti on uudistunut viime vuoteen verrattuna, sillä vain kahdeksan erikoiskoetta ajetaan samassa muodossa.

Ralli alkaa Suomen torstain ja perjantain välisenä yönä. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on kahdeksan erikoiskoetta ja 102 EK-kilometriä. Lauantaina rallikaravaani kiertää kymmenen erikoiskoetta, ja EK-kilometrejä kertyy 133.

Sunnuntai on kilpailu päätöspäivänä, ja silloin ajetaan vielä kuusi erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 84 kilometriä. Rallin ja koko MM-kauden päättävä, lisäpisteitä jakava Power Stage -erikoiskoe on nimeltään Wedding Bells18 2, ja se ajatetaan Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna.