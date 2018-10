Loeb tekemässä Räikköset

Siinä missä Kimi Räikkönen saavutti ensimmäisen voittonsa viiteen vuoteen viime sunnuntaina Austinin F1-kisassa, Sebastien Loeb on lähellä tehdä saman nyt viikkoa myöhemmin Espanjassa.

Yhdeksänkertainen maailmanmestari Loeb johtaa Espanjan MM-rallia, kun ajamatta on kaksi erikoiskoetta. Ranskalaisveteraani on pitkästä aikaa keikkahommissa Citroenilla, jonka kanssa on hankkinut kaikki meriittinsä.

Loeb ohitti lauantain jälkeen kisaa johtaneen Jari-Matti Latvalan tykitettyään pohja-ajan sunnuntain ensimmäisellä erikoiskokeella ja kasvatti eron 7,1 sekuntiin nopeimmalla ajalla myös toisella pätkällä.

44-vuotias Loeb on voittanut urallaan ennätykselliset 78 MM-rallia. Viimeisin niistä tuli Argentiinassa 2013.

Valmistajien MM-sarjaa johtava Toyota hakee joka tapauksessa hyvää saalista, kun Latvala ajaa palkinnoista ja Ott Tänak sekä Esapekka Lappi tulevat sijoilla seitsemän ja kahdeksan.

Tilanne 16/18 ek:n jälkeen

1. Sebastien Loeb Citroen 2.53.41,3

2. Jari-Matti Latvala Toyota –7,1 sekuntia

3. Sebastien Ogier Ford –10,8

4. Thierry Neuville Hyundai –14,6

5. Dani Sordo Hyundai –14,6

6. Elfyn Evans Ford –19,8

7. Ott Tänak Toyota –1.03,6

8. Esapekka Lappi Toyota –1.06,9

9. Craig Breen Citroen –1.56,3

10. Andreas Mikkelsen Hyundai –2.31,2

11. Teemu Suninen Ford –3.35,9

12. Kalle Rovanperä Skoda –7.45,9 (WRC2-1)

Sunnuntain erikoiskokeet:

Ek15, 16,35 km: Loeb 10.22,6, 2) Sordo –6,1, 3) Neuville –6,5,... 7) Latvala –10,6,... 9) Lappi –15,8.

Ek16, 14,5 km: Loeb 8.08,9, 2) Tänak –2,7, 3) Neuville –3,4,... 5) Latvala –4,5,... 8) Suninen –10,5,... 10) Lappi –12,6,... 15) Rovanperä –34,2.