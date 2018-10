Tänakin keskeytys avasi voitonoven Latvalalle

Ott Tänakin haaveet maailmanmestaruudesta kokivat kovan iskun lauantaina, kun virolainen joutui keskeyttämään Walesin MM-rallin ylivoimaisesta johtoasemasta.

Toyotan jäähdytys ryppyili ja suojellakseen moottoria Tänak pysähtyi. Tiimi yrittää saada auton takaisin ajokuntoon sunnuntaiksi.

Tänakin jälkeen kärkeen rallissa siirtyi puolustava maailmanmestari Sebastien Ogier, vaikka valittikin, ettei auto tuntunut sopivan lauantain erikoiskokeille.

Jari-Matti Latvala haastaa Ogierin vain 4,4 sekunnin päästä. Esapekka Lappi tuo toista Toyotaa kolmospaikalla, joten Toyotan osakkeet valmistajien sarjassa ovat korkealla Tänakin putoamisesta huolimatta.

– Tietenkin Ottin pysähtyminen oli valtava pettymys, koska hän ajoi niin hyvin. Tutkimme tarkkaan, mitä tapahtui ja jos tarvitaan joitain muutoksia, reagoimme siihen niin pikaisesti kuin suinkin mahdollista, talllipäällikkö Tommi Mäkinen luotaili tiimitiedotteessa.

– Plussapuolella Jari-Matti kamppailee voitosta ja siitä tulee hyvin tiukkaa hänen ja Ogierin välillä. Nyt on hieno mahdollisuus ja jos Jari-Matti löytää parhaan luottamuksen aamulla, olen varma, että hän pystyy voittamaan. Myös Esapekka oli hyvä ja toivottavasti molemmat ovat palkinnoilla rallin päättyessä.

Kauden ensimmäistä täysosumaansa jahtaava Latvala latautui tiukkaan taistoon sunnuntaina.

– Kun Ott keskeytti, ymmärsin, että voiton ovi avautui minulle. Aloin rutistaa yhä kovemmin ja tunne on tullut koko ajan paremmaksi. Viimeisestä voitostani on vierähtänyt aikaa, joten motivaatio on todella korkealla, Latvala summaili.

Kalle Rovanperä hallitsee WRC2-luokkaa ja johtaa yli minuutin erolla ennen tallikaveriaan Pontus Tidemandia.

Tilanne 18/23 ek:n jälkeen:

1. Sebastien Ogier Ford 2.31.22,5

2. Jari-Matti Latvala Toyota –4,4 sekuntia

3. Esapekka Lappi Toyota –11,8

4. Craig Breen Citroen –13,5

5. Mads Östberg Citroen – 34,1

6. Andreas Mikkelsen Hyundai –36,5

7. Hayden Paddon Hyundai –45,4

8. Thierry Neuville Hyundai –55,5

9. Kalle Rovanperä Skoda –7.30,8

10. Pontus Tidemand Skoda –8.33,9

..12. Jari Huttunen Hyundai –10.20,6

..36. Taisko Lario Peugeot –42.19,6

Ek-ajat

Ek1 (1,7 km): Lappi 1.21,6, 2) Latvala –0,3, 3) Neuville –0,3, 4) Ogier –0,7, 5) Tänak –0,9.. 8) Rovanperä –2,2, 9) Suninen –2,2.. 20) Huttunen –4,7... 32) Lario –17.2.

Ek 2 (7,67 km): Tänak 4.07,3, 2) Evans –0,3, 3) Östberg ja Ogier –1,1...7) Latvala –2,5,...10) Suninen –4,0, 11) Lappi –6,6, 12) Rovanperä –10,4,...17) Huttunen –14,8,...36) Lario –58,1.

Ek 3 (29,13 km): Tänak 16.52,4, 2) Evans –3,0, 3) Ogier –6,4, 4) Suninen –8,9,...7) Latvala –14,2...9) Lappi –16,1,...12) Rovanperä –37,3,...16) Huttunen –1.10,7...29) Lario –4.39,7.

Ek 4 (16,95 km): Tänak 10.15,9, 2) Latvala –2,3, 3) Lappi –2,6,... 5) Suninen –6,5,... 12) Rovanperä –32,9,... 22) Huttunen –1.01,2,... 37) Lario –2.52,8.

Ek 5 (1,63 km): Neuville 1.16,8, 2) Latvala ja Tänak –0,3, 3) Evans –1,0,... 5) Suninen –1,9,... 8) Lappi –2,5,... 14) Rovanperä –6,2,... 23) Huttunen –8,5,... 36) Lario –23,3.

Ek 6 (1,63 km): Latvala 1.15,3, 2) Lappi –1,8, 3) Breen –1,9, 4) Suninen –2,2,... 12) Rovanperä –5,1,... 16) Huttunen –7,6,... 33) Lario –21,0.

Ek 7 (7,67 km): Tänak 4.01,6, 2) Latvala –1,3, 3) Ogier –1,9, 4) Suninen –1,9, 5) Lappi –2,2,... 11) Rovanperä –14,1,... 14) Huttunen –17,9,... 32) Lario –1.02,5.

– Elfyn Evans Ford keskeytti.

Ek 8 (29,13 km): Tänak 16.30,5, 2) Neuville –6,0, 3) Ogier –7,2, 4) Lappi –8,6, 5) Latvala –16,1,... 9) Suninen –22,0,... 11) Rovanperä –58,9,... 15) Huttunen –1.15,2,... 47) Lario –8.50,4.

Ek 9 (16,95 km): Neuville 10.16,4, 2) Latvala –0,9, 3) Lappi –2,1,... 10) Rovanperä –27,9,... 19) Huttunen –54,4,... 35) Lario –3.10,8.

– Teemu Suninen Ford keskeytti.

Ek10 (20,28 km): Ogier 10.46,2, 2) Paddon –2,9, 3) Tänak –3,1,...6) Lappi –4,7, 10) Latvala –9,8, 12) Rovanperä –45,7, 14) Huttunen –48,4.

Ek11 (19,95 km): Östberg 11.39,4, 2) Tänak –1,7, 3) Breen –5,1,...5) Lappi –9,2, 7) Latvala –9,8, 11) Rovanperä –49,4, 16) Huttunen –57,2.

Ek12 (29,48 km): Tänak 10.56,7, 2) Breen –1,8, 3) Östberg –1,8,...6) Latvala –4,7, 7) Lappi –5,2, 14) Rovanperä –45,9, 16) Huttunen –49,9.

Ek13 (11,26 km): Mikkelsen 6.51,0, 2) Östberg –0,6, 3) Tänak –1,0,...5) Latvala –1,5, 8) Lappi –3,4, 11) Rovanperä –25,0.

Ek14 (8,3 km:) Latvala 4.28,2, 2) Östberg –0,6, 3) Mikkelsen –0,9, 4) Lappi –1,2,...11) Rovanperä –16,3, 15) Huttunen –17,7.

Ek15 (20,28 km): Ogier 10.37,9, 2) Breen –2,0, 3) Mikkelsen –2,4, 4) Lappi –3,4,...6) Latvala –3,8, 11) Rovanperä –34,3, 16) Huttunen –40,1.

Ek16 (19,95 km): Mikkelsen 11.26,6, 2) Ogier –2,6, 3) Latvala –2,6,...6) Lappi 5,8,...11) Rovanperä –42,4,...15) Huttunen –45,7.

Ek17 (19,48 km): Latvala 10.42,8, 2) Mikkelsen –1,7, 3) Paddon –1,9,...5) Lappi –4,3,...11) Rovanperä –39,8,...15) Huttunen –46,2.

Ek18 (11,26 km): Mikkelsen 6.43,6, 2) Breen –2,3, 3) Neuville –4,5, 4) Lappi –4,5,...8) Latvala –6,7,...13) Rovanperä –29,4,...21) Huttunen –41,2.