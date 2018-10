Suninen sinut Walesin liukkauden kanssa

Harva kuljettaja myöntää nauttivansa Walesin MM-rallin niljakkaista olosuhteista. Teemu Suniselle asian sanominen ääneen ei ole kuitenkaan kynnyskysymys.

Osoituksena taidoistaan ääriolosuhteissa Suninen tykitti Walesin MM-rallin testierikoiskokeelle nopeimman ajan.

M-Sportin leirissä istui torstaiaamuna tyytyväinen kuljettaja. Viikkoa ennen rallia tallipäällikkö Malcolm Wilson oli vahvistanut Sunisen jatkon tiimissään myös kaudella 2019. Kuin kiitoksena luottamuksen osoituksesta Suninen halusi antaa työnantajalleen vakuutuksen siitä, että valinta ei ollut virheellinen.

Reilut kolme kilometriä mutaa ja liukkautta sujuivat Suniselta parhaimmillaan aikaan 2.01,2. Se jäi myös koko aamupäivän nopeimmaksi noteeraukseksi, joten syystäkin oli miehellä hymy herkässä.

– Autoon jäi heti hyvä fiilis. Pitkästä aikaa ajoimme kunnon mutaisissa olosuhteissa, ja toinen kierros sitten sujuikin mainiosti. Tämä on hyvä ralli minulle, vaikka onkin nopean puoleinen sorakisa. Kyllä Wales on silti mielirallejani.

Walesista tuli mieluisa ralli Suniselle heti ensikosketuksesta. Vuonna 2015 nuorukainen osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa, ja voitti välittömästi WRC2 –luokan mittelön altavastaajaksi jääneellä Skodan S2000 –autolla.

Nyt alla murisee huomattavasti tehokkaampi ja suorituskykyisempi Ford Fiesta WRC, jolla Suninen ja kartanlukija Mikko Markkula lähtevät rohkeasti haastamaan kokeneempia kilpakumppaneitaan Walesin vaikeilla erikoiskokeilla.

– Isoin haaste on pidon vaihtelu ja olosuhteiden lukeminen. On tärkeää löytää oikea rytmi, jolla nämä erikoiskokeet pääsee ajamaan kaikki läpi ja tekemään hyviä aikoja. Se on vielä isompi haaste WRC-autolla.

Kun tulevaisuus on varmistettu, voi Suninen kääntää katseensa reippaasti yksittäisten tähtihetkien tavoitteluun. Samalla miehen apua tarvitaan toki myös tiimien välisessä MM-kamppailussa, jossa M-Sport on tipahtanut hienoiseen takaa-ajajan rooliin. Eroa sarjakärjessä kiitävään Toyotaan on 40 pistettä.

– Se on tosi hyvä uutinen, että saimme varmistettua ensi kaudelle täyden ohjelman. Se olikin tämän kauden selkeä tavoite, ja nyt kun se on saavutettu, on helpompi lähteä tähän kisaan. Edelleen tietysti pitää ajaa hyviä tuloksia myös loppukaudesta, Suninen nyökkäsi.