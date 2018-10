Rovanperällä ensimmäinen tuttu MM-ralli

Tällä viikolla ajetaan rallin MM-sarjan kolmanneksi viimeinen osakilpailu Walesissa. Sumujen saarten sorateille lähtee Suomesta komeasti kuusi kuljettajaa taistelemaan menestyksestä kolmessa eri luokassa.

Kivikovassa WRC2-luokassa suomalaisista ovat mukana juuri 18 vuotta täyttänyt Skoda-kuljettaja Kalle Rovanperä ja Jari Huttunen Hyundailla.

Rovanperä pääsee ensi kertaa MM-ralliin, jonka tuntee jo viime vuodelta.

- Olen oppinut Skodan tehdaskuljettajana tänä vuonna paljon. Walesin MM-ralli on minulle ensimmäinen kilpailu, johon osallistun urallani toista kertaa. Viime vuoteen verrattuna olemme kartturini Jonne Halttusen kanssa vaihtaneet nuotitustapaamme, joten emme voi käyttää viime vuoden nuotteja tässä rallissa. Uskon kuitenkin, että viime vuoden kokemuksesta on nyt hyötyä, Rovanperä ruoti.

WRC-luokassa viivalla nähdään Toyotan suomalaiskaksikko Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi sekä Fordin Teemu Suninen.

- Tämä on ensimmäinen Walesin MM-rallini WRC-autolla, mutta odotan sitä innolla ja aion antaa kaikkeni tiimille. Auto tuntuu hyvältä ja toivottavasti pystymme taistelemaan hyvästä sijoituksesta. Ajoimme viime viikolla yhden päivän testit ja sen aikana pääsimme testaamaan erilaisia olosuhteita. Aamulla ajoimme mutaisella tiellä, iltapäivällä kuivaa tietä ja testin lopuksi tuli vielä kaatosade, joten kaikista olosuhteista on nyt kokemusta, Suninen evästi.

- Walesin ralli on yksi niistä ralleista, joista olen aina nauttinut. Osittain se johtuu siitä, että ajoin täällä ensimmäisen MM-rallini vuonna 2002, joten tämä on minun seitsemästoista starttini täällä. Meillä oli hyvät testit viime viikolla, sillä pääsimme ajamaan sateessa ja mutaisissa olosuhteissa. Se on hyvä, koska ne ovat normaalit olosuhteet Walesissa ja kahtena edellisvuotena minulle on käynyt niin, että kuivissa olosuhteissa ajetuissa testeissä on tullut valittua väärät asetukset kisaan. Nyt auto toimi hienosti mudassa ja onnistuimme parantamaan jousitusta, joka oli meidän heikko lenkkimme viime vuonna. Minulla on nyt todella hyvä fiilis autosta ja ajamisesta, joten odotan innolla rallin alkua, Latvala luotaili.

– Viime vuonna tuloksemme ei ollut hyvä eikä auto käyttäytynyt kuten oletimme, mutta toivottavasti löysimme nyt testeissä sellaiset säädöt, että olemme kilpailukykyisempiä. Tallikaverini ajoivat testinsä märissä olosuhteissa, mutta minun ajopäivänäni oli kuivaa, joten toivon samoja olosuhteita myös kisaan. Se on mahdollista, koska kisa ajetaan nyt aikaisemmin kuin viime vuonna, mutta sää on aina arvaamaton, joten se jää nähtäväksi. Pidän tästä kilpailusta ja odotan sitä kovasti, olisi hienoa ajaa hyvä tulos ja auttaa tallia merkkimestaruustaistelussa, Lappi totesi.

Taisko Lario puolustaa Peugeotilla sinivalkoisia värejä WRC3-luokassa.

MM-sarjan klassikkokisoihin kuuluva Walesin ralli on tunnettu syksyisen liukkaista sorateistään. Ajankohtansa vuoksi tässä rallissa on usein ratkottu maailmanmestaruuden kohtalo. Tänä vuonna MM-pistetaulukko on kärjen osalta niin tiukka, että mestaruus ratkeaa vasta Walesin jälkeen ajettavissa osakilpailuissa. Belgialainen Hyundai-pilotti Thierry Neuville on kerännyt 177 pistettä ja johtaa sarjaa. Toyotan ykköstykkinä ajava Viron Ott Tänäk on kolmen edellisen kisan voittojensa myötä noussut toiseksi ja hänellä on 164 pistettä. Kymmenen pisteen päässä Tänakista kärkkyy Fordin hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier. Suomalaisista Esapekka Lappi on sarjassa neljäntenä 88 pisteellä, Jari-Matti Latvala viidentenä (75 pistettä) ja Teemu Suninen kahdeksantena (54).