Venäläiskuski Grjazin voitti SM-rallifinaalin

Venäläinen Nikolai Grjazin voitti Turussa ja Salossa ajetun SM TeijoTalot-rallin.

Grjazin johti rallia alusta loppuun ja voitti lopulta toiseksi tulleen Emil Lindholmin selvästi 21,2 sekunnilla. Kolmanneksi kilpailussa ajoi Suomen mestaruuden jo aiemmin tällä kaudella varmistanut tuusulalainen Eerik Pietarinen, joka jäi kärjestä 23,4 sekuntia.

20-vuotias Grjazin tunnetaan mm. Kalle Rovanperän kovana kilpakumppanina Latvian mestaruussarjasta aiemmilta kausilta.

Latvian lisenssillä ajava nuori mies ajoi viime viikonloppuna yleiskilpailun voittoon Puolan EM-rallissa ja nyt hän otti ensimmäisen voittonsa rallin SM-sarjassa. Grjazin on nähty tänä vuonna SM-sarjassa myös Mikkelin, Joensuun, Kouvolan, Seinäjoen ja Sastamalan osakilpailuissa.

– Arvostan tämän todella korkealle, on upeaa pystyä voittamaan Suomessa. Suomalaiset rallit ovat erittäin kovia haasteita ja tiet ovat täällä huimia. Tuntuu hyvältä, että olen oppinut ajamaan niillä ja pystyn pärjäämään täällä, koska taso on kova. Voitto on upea saavutus, Grjazin tunnelmoi rallin maalissa.

SM2-luokassa nopein oli Henrik Pietarinen, joka samalla varmisti luokan suomenmestaruuden. Näin Pietaristen perhe dominoi suomalaista ralliautoilua, sillä Henrikin veli Eerik kruunattiin SM1-luokan mestariksi jo edellisessä kilpailussa. Toiseksi luokassa ajoi Joonas Tokee ja kolmanneksi Ville Hautamäki.

– Nyt tuntuu ihan hyvältä. Loppupeleissä jäi ihan hyvät fiilikset kaudesta. Muutama huonompi kilpailu oli tällä kaudella, mutta muuten ihan ok. Ensi kauden kuviot on vielä aika kesken, Henrik Pietarinen jutteli kilpailun maalissa.

SM3-luokassa Samuli Vuorisalo nappasi kotirallistaan voiton ennen Joonas Lindroosia ja upeasti kolmanneksi ajanutta 18-vuotiasta Aleksi Röyhkiötä, joka kuuluu myös autourheilun juniorimaajoukkueeseen, AKK Driver Academyyn. Luokan mestaruuteen puolestaan ajoi Jaro Kinnunen, joka oli kilpailussa viides.

– Aivan sairaan hyvä fiilis! Partahöylä on kädessä ja kohta lähtee viikset, Vuorisalo hauskuutti rallin viimeisen erikoiskokeen jälkeen viitaten lupaukseensa ajaa viiksensä vasta voittaessaan SM-rallin.

– Onhan tämä hieno hetki. Pitkään on mestaruutta haettu, vaikka on vähän vastustusta ollut, Kinnunen puolestaan kommentoi mestaruuden varmistumista.

SM4-luokassa Mikko Heikkilä (oli nopein ja voitti toiseksi tulleen Jori Nousiaisen melkein kahdella minuutilla. Erno Kinnunen oli kolmas jääden yli kaksi minuuttia kärjestä. Kinnunen kuitenkin kruunattiin luokan suomenmestariksi.

– Kisa oli ihan hyvä ja kauden aikana koitettiin useamman sarjan autojakin. Nyt on hyvä fiilis, Heikkilä tunnelmoi.

– Hieno kausi. Talvelta kaksi voittoa, mutta kesä oli välillä vähän hankalampi. Ensi vuonna luulen olevani ralleista pois ja ajan korkeintaan yksittäisiä kisoja. Kaikille tukijoille paljon terveisiä, mestari Kinnunen sanoi.

Lopputulokset 8/8 ek:n jälkeen

SM1-luokka

1. Nikolai Grjazin Skoda 50.16,8

2. Emil Lindholm Skoda –21,2

3. Eerik Pietarinen Skoda –23,4

4. Teemu Asunmaa, Skoda –37,5

5. Juha Salo Skoda –40,3

Epäviralliset loppupisteet

1. Eerik Pietarinen 149,5

2. Emil Lindholm 104,0

3. Teemu Asunmaa 98,0

4. Nikolai Grjazin 94,5

5. Juha Salo 62,0

SM2-luokka

1. Henrik Pietarinen Mitsubishi 52.31,1

2. Joonas Tokee Subaru –50,6

3. Ville Hautamäki Subaru –1.33,9

4. Steven Bossard Mitsubishi, –3.09,8

5. Juha Salminen Subaru –3.18,4

Epäviralliset loppupisteet

1. Henrik Pietarinen 130,5

2. Joonas Tokee 118,0

3. Ville Hautamäki 99,5

4. Esa Ruotsalaiinen 97,0

5. Jarkko Nikara 55,0

SM3-luokka

1. Samuli Vuorisalo Opel 55.12,9

2. Joonas Lindroos Peugeot –23,6

3. Aleksi Röyhkiö Renault –1.03,5

4. Jussi Lindberg Renault –1.34,7

5. Jaro Kinnunen Peugeot –2.30,3

Epäviralliset loppupisteet

1. Jaro Kinnunen 127,0

2. Samuli Vuorisalo 121,5

3. Joonas Lindroos 77,0

4. Jussi Lindberg 75,0

5. Henri Hokkala 69,5

SM4-luokka

1. Mikko Heikkilä Honda 55.14,8

2. Jori Nousiainen Citroen –1.49,4

3. Erno Kinnunen Honda –2.03,1

4. Jussi Teppo Honda –2.23,8

5. Jonna Olkaniemi Citroen –6.00,9

Epäviralliset loppupisteet

1. Erno Kinnunen 135,0

2. Jussi Teppo 119,5

3. Mikko Heikkilä 112,5

4. Tomi Vilenius 51,0

5. Jonna Olkoniemi 40,0

Tiimimestaruus

1. TGS Worldwide 285,0

2. Printsport I 172,0

3. Hannu's Rally Team 160,0

4. Printsport II 114,5

5. Ford Motorcraft 111,0