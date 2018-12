Kallio Racing nappasi MotoGP-kuski Viñalesin

Kallio Racing on solminut yksivuotisen sopimuksen kaudesta 2019 espanjalaisen Isaac Viñalesin kanssa.

Supersportin maailmanmestaruuden yhdessä Sandro Cortesen kanssa tänä vuonna voittanut Kallio Racing on näin saanut vahvistetuksi toisen kuljettajan riveihinsä.

Suomalaistiimissä Loris Cressonin kanssa kisaa MotoGP-sarjasta tuttu Isaac Viñales.

25-vuotias espanjalainen Isaac Viñales, joka on viime vuodet kisannut Moto2-luokassa, ilmaisi jo jokin aika sitten kiinnostuksensa taistella kaudella 2019 Kallio Racingin kanssa Supersportin maailmanmestaruudesta.

– Meillä on jo pidempään ollut keskustelua Viñalesin kanssa ensi kauden kuvioista ja nyt saatiin sopimus allekirjoitettua, taustoittaa Kallio Racingin tiimipäällikkö Vesa Kallio.

Viñales nousi vuosina 2014 ja 2015 muutamaan kertaan Moto3-luokan palkintokorokkeelle sijoittuen MM-pisteissä sijoille seitsemän ja yhdeksän. Hänet tunnetaan myös vuoden 2013 Moto3-luokan maailmanmestarin, parhaillaan Yamahan MotoGP-tiimissä kisaavan Maverick Viñalesin serkkuna.

– Toki on jonkin verran tullut seurattua Isaacin ajamista etenkin silloin, kun hän teki parempia tuloksia Moto3-luokassa. Viime aikoina hänellä ei ole mennyt niin hienosti, mutta kun ei ole läheltä päässyt seuraamaan hänen ja tiimien toimintaa, niin vaikea sanoa, mistä johtuu, ettei kovia tuloksia ole nyt tullut.

– Me kiinnostuimme kuitenkin kokonaispaketista, sillä heillä on hyvä ote hommaan, ja Maverick on luvannut auttaa treenaamisessa ja muissa asioissa.

Parhaillaan Kallio Racing on testaamassa Viñalesin sekä ensi kaudella tiimin väreissä jatkavan nuoren belgialaislupauksen Loris Cressonin kanssa Espanjan Almeriassa.

– Ihan ok on täällä mennyt kaikki. Tarkoitus on Isaacin kanssa lähinnä totutella uuteen kalustoon ja ajaa ilman kierrosaikapaineita. Kun saadaan kaikki valmiiksi, niin on mukava lähteä joululoman viettoon ennen tammikuussa alkavia virallisia testejä, Kallio päättää.

Myös Viñales itse on tyytyväinen uuteen tiimiinsä.

– Olen erittäin onnellinen nyt ajettuihin testeihin. Pyörä tuntui hyvältä ja tiimi tekee erittäin hyvää työtä, espanjalainen iloitsi.

Kallio Racingin kolmas kuljettaja vahvistetaan lähipäivinä.