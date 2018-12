Autourheilu mukaan Olympiakomitean tukijärjestelmään

Suomalainen autourheilu ja -urheilijat pääsevät ensimmäistä kertaa historiassa Suomen Olympiakomitean tukijärjestelmän piiriin. Yhteistyö aloitetaan tehostamistuella valmennuksen resurssien lisäämiseksi.

Autourheilu on suomalaisille tärkeää ja sen kansainvälinen menestys poikkeuksellista. Laji on kuitenkin ollut huippu-urheilujärjestelmän ulkopuolella, mutta nyt AKK-Motorsport ry ja Suomen Olympiakomitea ovat saavuttaneet merkittävän virstanpylvään, kun laji on otettu mukaan OK:n tukijärjestelmään.

Tähän mennessä suomalaisen autourheilun menestystarinaa on rakennettu pääasiassa urheilijoiden ja liiton omin voimin, vaikka liitto on toki saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä jonkin verran yleisavustusta.

– Nyt autourheilu on aidosti osa suomalaista huppu-urheilukokonaisuutta myös virallisesti. Toki taloudellinen ja valmennuksellinen apu on ensiarvoista, mutta symbolisesti tukipäätökset ovat lajille erittäin tärkeä tunnustus. Sitä se on myös kansainvälisesti ja vahvistaa suomalaisen autourheilun menestystä osaltaan myös vastaisuudessa. Tukipäätökset vahvistavat myös luomaamme Flying Finn -kokonaisuutta, jolla urheilullisesti ja taloudellisesti pyritään varmistamaan menestyksen jatkuvuus, kiittelee AKK-Motorsport ry:n puheenjohtaja Juhani Pakari.

Yhteistyön alku nähdään historiallisena myös Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikössä.

– Olen ensinnäkin iloinen siitä, että AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio lähestyi meitä. Hän esitti pyynnön, että voisimmeko puhua autourheilusta, kun puhumme suomalaisesta urheilusta maailmalla. Eihän suomalaisesta urheilusta puhuessa voi autourheilua millään tavalla sivuuttaa. Paitsi, että yhteistyön alku on historiallinen Suomen mittakaavassa, se on sitä myös maailman mittakaavassa. Suomessa tämä mahdollistuu Huippu-urheiluyksikön kautta, kertoi Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Lehtimäen näkemys yhteistyöstä on nimenomaan molempia hyödyttävä.

– Autourheilijoiden urheilijapolussa on alusta saakka nähtävillä ammattilaisuus ja ammattilaisuuteen tähtääminen. Se on varmasti asia, josta voimme Huippu-urheiluyksikössä saada oppia muihin lajeihin. Lisäksi tapahtumien järjestäminen ja viestintä ovat asioita, joissa autourheilu ja AKK-Motorsport pystyvät antamaan oppia.

Yhteistyö aloitetaan tehostamistuella valmennuksen resurssien lisäämiseksi

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tavoite on kehittää huippu-urheilun osaamista, arvostusta, yhteistyötä ja menestystä yhteistyössä urheilijoiden, joukkueiden ja lajien kanssa. Toiminnan keskiössä on urheilija. Autourheilun osalta yhteistyö tullaan aloittamaan tehostamistuella. Tehostamistuen tarkoituksena on valmennuksen resurssien lisääminen. AKK-Motorsport ry:n valmennuspäällikkö Tuomo Nikkola tervehtii yhteistyön alkua ilolla.

– Onhan tämä kertakaikkisen hieno asia, kun teemme historiaa. Ensimmäistä kertaa autourheilu ja -urheilijat pääsevät osaksi Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukijärjestelmää. Olemme näin ollen virallisesti osa huippu-urheiluperhettä. Tehostamistuen avulla saamme valmentajillemme lisää työpäiviä, jotka mahdollistavat urheilijan ja valmentajan välisten läsnä olevien valmennuskertojen lisäämisen, Nikkola toteaa ylpeänä.

Olympiakomitean myöntämä tehostamistuki kohdentuu erityisesti lajiliiton huippuvalmennusohjelma AKK Driver Academyn nuorten A-maajoukkueeseen. Tähän autourheilun huippuvaiheenohjelmaan kuuluu viisi autourheilijaa, joista tulee samalla historian ensimmäiset Olympiakomitean tukiurheilijat autourheilun osalta.

Nämä autourheilijat ovat Williams Alatalo, Juuso Puhakka, Paavo Tonteri, Sami-Matti Trogen ja Juho Valtanen.