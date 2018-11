Hyvä tulos Laaksosen finaalitavoite

Marko Mäkinen

GP3-sarjan lähes kahden kuukauden mittainen tauko päättyy viikonloppuna Abu Dhabissa. Edessä on kauden kaksi viimeistä osakilpailua, joissa ratkaistaan myös sarjan mestaruus.

Espanjalaisen Campos Racingin Simo Laaksosen, 20, valmistautuminen finaaliosakilpailuihin on sujunut suunnitellusti.

Marttilalaisen syksyyn on kuulunut peruskunto-ohjelman läpivieminen, neuvottelujen käynnistäminen tulevalle kaudelle sekä kaksi ajosimulaattoripäivää tallin päämajassa Espanjassa.

– Työt ensi kautta varten on hyvissä ajoin aloitettu. Fysiikkaa on treenattu ja viime viikolla ajoin tallin päämajassa Espanjassa kaksi päivää ajosimulaattorilla.

Laaksosella on Abu Dhabin radasta kokemusta viime kauden viimeisen kilpailun jälkeen ajetuista testeistä. Kilpaa hän ei ole Abu Dhabissa vielä kertaakaan ajanut.

– Vaikea sanoa, miten ajaminen lähtee taittumaan. Ajoimme viime vuonna täällä Campoksen kanssa testiä, joten jotain pohjaa meillä on. Tiedämme ainakin, mihin paikkoihin tulee keskittyä.

– Abu Dhabin rata ei kuulu suosikkieni joukkoon. Tällaiset uudet radat, kuten myös Sotshi, eivät ole makuuni, mutta avoimin mielin matkaan lähdetään, Laaksonen toteaa.

Debyyttikauttaan GP3-sarjassa ajava Laaksonen on kerännyt kauden aikana 24 pistettä. Tavoite Abu Dhabin osalta ei ole muuttunut alkuperäisestä.

– Pitkän tauon jälkeen olisi tärkeätä päästä jo harjoituksissa nopeasti hyvään ajorytmiin ja hyvään tekemisen moodiin. Hyvä tulos aika-ajosta on tärkeätä saavuttaa. Vaikka edessä on kauden viimeinen viikonloppu niin tuleva kisa ei ole erityisasemassa. Näyttöjä on annettu jo pitkin kautta. Sarjan kaikki osakilpailut ovat yhtä tärkeitä.

– Mutta totta kai sitä haluaa lopettaa kauden mahdollisimman hyvin. Tuloksellinen tavoite on sama mitä sen on koko kauden ajan ollut. Ensimmäisessä kisassa kahdeksan nopeimman joukkoon, joka tuo hyvät mahdollisuudet pärjätä myös toisessa startissa, Laaksonen summaa.

Pistetilanne

1. Anthoine Hubert 199

2. Nikita Mazepin 167

3. Callum Ilott 147

..15. Simo Laaksonen 24