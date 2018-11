Mäkinen Brands Hatchin palkintopallille

Marko Mäkinen

Britannian avoimen ratakuorma-autojen BTRC -sarjan hallitseva mestari Mika Mäkinen ajoi Brands Hatchin moottoriradalla kauden viimeisen kilpailuviikonlopun ensimmäisessä startissa kolmanneksi.

Toisessa startissa Mad-Croc Racingin suomalaiskuljettaja oli neljäs.

Viikonlopun kolmas startti päättyi teknisen vian takia keskeytykseen. Mäkisen Sisua ei saatu viikonlopun viimeisen lähtöruudukkoon, joten se jäi suomalaiskuljettajalta ajamatta.

– Aika-ajossa kävi huono tuuri. Neljän ensimmäisen kierroksen aikana rata oli kuiva, jonka jälkeen se kostui. Hyvä aika olisi pitänyt ajaa heti. Mutta ruudusta 10 nousu kolmanneksi oli hyvä tulos. Toiseen lähtöön starttasin ruudusta 13 ja nousin neljänneksi. Se oli myös ihan OK kisa.

Mäkisen ongelmat alkoivat viikonlopun kolmannessa startissa kuuden ajetun kierroksen jälkeen.

– Vesipumppu rupesi vuotamaan ja moottorin lämmöt nousivat nopeasti. Keskeytin, sillä moottoria oli turha hajottaa. Viimeinen startti jäi samasta syystä ajamatta.

Mäkinen oli tyytyväinen Sisunsa uuteen perään ja aikaisempaa tiuhempaan perävälitykseen.

– Sisuun vaihdettiin uusi perä ja samalla tiuhempi välitys. Se oli ihan onnistunut kokeilu. Mutta auto oli koko viikonlopun jotenkin tuhnun tuntuinen. Säädimme polttoaineen syöttöä täällä pienemmälle. Viimeiseen lähtöön lisäsimme syöttöä, mutta se jäi nyt testaamatta.

Brands Hatchin kilpailuviikonloppu oli Mäkiselle kauden viimeinen. Mestaruuksia tuoneesta Sisusta on kaupat suullisesti sovittu. Se, missä ja millä kalustolla auralaiskuljettaja tulevaisuudessa ajaa, on vielä päättämättä. Englanti on yksi vaihtoehto.

– Englannissa ihmiset kertoivat tulleensa Brands Hatchiin minun takiani kisaa katsomaan. Täällä on faneja ja hyvä fiilis. Kaikki on kuitenkin vielä jatkon suhteen auki. Aika näyttää, mitä uusi kausi tuo tullessaan, Mäkinen toteaa.