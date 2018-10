Cortese taisteli mestaruuden Kallio Racingille

Qatarissa ajetussa huippujännittävässä SuperSportin MM-finaalissa toiseksi sijoittunut Sandro Cortese saavutti debyyttikaudellaan maailmanmestaruuden. Mestaruus on ensimmäinen myös Kallio Racingille.

Finaali ajettiin Losailin radalla. Kilpailua jouduttiin siirtämään hieman aiottua myöhemmäksi kovan ukkosmyrskyn takia.

Kisasta muodostui erittäin jännittävä - ei pelkästään radalla olleiden vesilammikoiden takia - sillä sekä Cortesella että Ranskan Jules Cluzelilla oli mahdollisuus mestaruuteen.

Kolmannelta paikalta startannut Cluzel ampaisi pian startin jälkeen ohi paalupaikkamies Lucas Mahiaksen ja myös ruudusta kaksi startannut Cortese ohitti pian Mahiaksen.

Kaksikko kävi läpi kilpailun tiukkaa taistoa kärkipaikasta, sillä kumpi tahansa heistä veisi finaalin voiton myötä myös maailmanmestaruuden.

Kolme kierrosta ennen maalia Mahias sai nostettua itsensä kärkeen Cortesen ja Cluzelin taistellessa keskenään ja vaihdellessa paikkoja jatkuvasti. Ratkaisu tapahtui viimeisellä kierroksella, kun Cluzel kaatui. Ranskalainen pääsi jatkamaan kisaa, mutta kaatui toistamiseen. Cortese ylitti maaliviivan toisena Mahiaksen jälkeen ja pääsi tuulettamaan debyyttikautensa päätteeksi maailmanmestaruutta.

– Olen niin onnellinen! Nautin tästä todella paljon, tuore maailmanmestari hykerteli ruutulipun jälkeen.

Mies kiitteli erityisesti Kallio Racingia häneen uskomisesta.

– Minulla oli niin rankka viime vuosi. Kallio Racing kuitenkin halusi minut riveihinsä ja he antoivat minulle mahdollisuuden ja uskoivat minuun. Me annoimme tänä vuonna kaikkemme ja tiimi on todella mahtava!

Myös Kallio Racingin tiimipäällikkö Vesa Kallio oli luonnollisesti iloinen, että talli saavutti ensimmäisen maailmanmestaruutensa jo toisena vuotenaan SuperSportin MM-sarjassa.

– Mahtavaa! Oli hieno päätös kaudelle! Kallio hehkuttaa.

– Täytyy olla tosi ylpeä tiimistä, että pystyttiin voittamaan muut. MM-kulta - ei sitä varmaan oikein edes vielä tajua. Kaikki pelasi hienosti koko viikonlopun, Sandro oli todella vahva ja luottavainen ja se myös näkyi tämän päivän kilpailussa. Kaiken spekuloinnin ja todella vaarallisten kisaolosuhteiden jälkeen, Sandro pysyi pää kylmänä ja pystyi järkevällä, taktisesti upealla ajolla pitämään Cluzelia takana. Cluzelin oli pakko yrittää väkisin ohi ja pieni lipsahdus vei hänet hiekoille. Silloin tiedettiin, että mestaruus on meidän. Upeaa saavuttaa mestaruus hienon kuljettajan kanssa! Olen myös iloinen nuoren lupauksemme Loris Cressonin kehittymiseen kauden aikana, Kallio iloitsi.

MM-hopeaa saavutti kilpailun voittanut Mahias, Cluzelin jäädessä pronssille. Vuonna 2012 Moto3-luokan maailmanmestaruuden Ajo Motorsportin väreissä voittanut Cortese on nyt ensimmäinen, joka on vienyt nimiinsä sekä Moto3-luokan että SuperSportin maailmanmestaruudet.

Kallio Racingin belgialaiskuljettaja Loris Cresson oli 12:s. Saman sijoituksen hän otti myös MM-sarjan loppupisteissä debyyttikaudellaan.