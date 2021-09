Kimi Räikkönen lopettaa uransa formula 1:n ennätysmiehenä

Helsinki

Suomalaisten formula 1 -kuljettajien mittavin kilpailu-ura päättyy tähän kauteen. Ferrari-tallissa maailmanmestaruutta kaudella 2007 juhlinut Kimi Räikkönen ilmoitti keskiviikkona Instagramissa, että lopettaa näillä näkymin yli 350 starttiin venyvän uransa.

Vuonna 2001 F1-uransa Sauberilla aloittanut Räikkönen on ajanut MM-sarjassa enemmän kisoja kuin kukaan.

– Tämä on tässä. Tämä on viimeinen kauteni formula ykkösissä. Tein päätöksen asiasta jo viime talven aikana. Se ei ollut helppo päätös, mutta tämän kauden jälkeen on aika uusille asioille, Räikkönen kirjoitti.

– Kausi on yhä käynnissä, mutta haluan kiittää perhettäni, kaikkia tallejani, kaikkia jotka ovat olleet mukana kilpa-ajourallani ja erityisesti kaikkia suurenmoisia faneja, jotka ovat kannustaneet minua koko ajan.

Räikkönen muistetaan maailmanmestaruuden lisäksi minimiin typistämistään lausunnoista, joilla hän sai usein haastattelijat epätoivoon, mutta fanit puolelleen.

Fanien oli helpompi samaistua persoonalliseen Räikköseen kuin joihinkin jopa paremmin menestyneisiin, mutta julkisuuskuvaltaan hiotumpiin ja siistitympiin kuljettajiin.

Fanien rakastamiin tähtihetkiin kuuluu Lotuksella ajettu Abu Dhabin gp, jonka Räikkönen voitti 2012. Kiperässä tilanteessa suomalaiskuljettaja sai taajaan neuvoja tiimiradiossa, mikä alkoi hermostuttaa.

– Jättäkää minut rauhaan. Tiedän, mitä minun pitää tehdä, Räikkönen ilmoitti neuvoihin tuskastuneena.

Sen jälkeen Räikköstä neuvottiin vielä huolehtimaan ajokkinsa renkaista.

– Teen sitä koko ajan. Siitä ei tarvitse muistuttaa kymmenen sekunnin välien, Räikkönen vastasi.

Räikkönen muistetaan myös vauhdikkaista harrastuksistaan. Hän osallistui rallin MM-sarjan kilpailuihin vetäydyttyään kahdeksi vuodeksi F1:stä Ferrarin vuosiensa jälkeen. Motocross on ollut toinen rakas harrastus.

– Formula ykköset ovat ohi minun osaltani, mutta elämässä on paljon muuta, mitä haluan kokea ja mistä haluan nauttia, 41-vuotias Räikkönen ilmoitti myös keskiviikon lopetusilmoituksessaan.

Ei olisi valtava yllätys, jos tämä Räikkösen tapauksessa tarkoittaisi jonkinlaista jatkoa uralle moottoriurheilun parissa.

Räikkönen kilpaili 2000-luvulla lajin molemmissa silloisissa mahtitalleissa McLarenilla ja Ferrarilla. Hän ajoi molemmille talleille yhdeksän voittoa, mutta luotettavuusongelmat estivät mestaruuden brittitallissa.

Ferrarilla Räikkönen onnistui heti ensimmäisellä kaudellaan ja valloitti italialaistallin fanit. Mestaruuskaudellaan hän ajoi Ferrarille kuusi osakilpailuvoittoa.

Jatko Ferrarilla ei sujunut avauskauden tasolla, ja Räikkönen joutui jättämään tallin kauden 2009 jälkeen.

Paluu rallin parista F1:een sujui Lotuksella hyvin (kaksi osakilpailuvoittoa), mutta toinen Ferrarin-kausi 2014–2018 toi vain yhden voiton 80 ajetusta kilpailusta. Kolmen viime kauden ajan hän on ajanut Alfa Romeolla voitoitta.

Räikkönen on ajanut urallaan 21 osakilpailuvoittoa eli yhden enemmän kuin kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen.

Räikkösellä on kaksi lasta vaimonsa Minttu Räikkösen kanssa.

Juttua korjattu kello 22.20. Räikkönen aloitti F1-uransa vuonna 2001.