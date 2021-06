Valtteri Bottas: ”Viimeiset kaksi tai kolme kierrosta tuntuivat enemmän rallilta Suomen Lapissa”

Mercedeksen Valtteri Bottas sai vastoinkäymisten sävyttämälle viikonlopulle komean lopun, kun suomalainen nousi neljännen kerran tällä kaudella palkintokorokkeelle formula ykkösten Steiermarkin gp:n jälkeen.

Bottas piti Itävallan Spielbergissä Red Bullin Sergio Perezin takanaan ja sijoittui Red Bullin Max Verstappenin ja Mercedes-tallitoveri Lewis Hamiltonin perässä kolmanneksi.

Bottas sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen, kun hän aiheutti perjantain harjoituksissa vaaratilanteen menettäessään autonsa hallinnan varikkosuoralla. Aika-ajojen kakkostila vaihtui viidenteen lähtöruutuun.

Yhden varikkopysähdyksen taktiikka nosti Bottaksen Perezin edelle, mutta kaksi kertaa tuoreet kumit hakenut Perez pääsi päätöskierroksella aivan suomalaisen kantaan kiinni.

– Näin hänet peileistä kierroksen alussa, kun eroa oli 1,5 sekuntia. Kierroksen lopussa hän oli puolen sekunnin päässä, mutta täällä ei voi ohittaa kakkos- ja kolmossektoreissa, joten tiesin selviäväni, kun ajoin ykkössektorin virheittä, Bottas kertasi kisan loppuhetkiä.

– Viimeiset kaksi tai kolme kierrosta tuntuivat enemmän rallilta Suomen Lapissa kuin formula ykkösiltä Itävallassa. Renkaista ei ollut enää mitään jäljellä, joten olen iloinen, että pysyimme edellä, Bottas sanoi.

Koko kisaviikonloppu Red Bullin nimikkoradalla sujui isäntätallin komennossa. MM-sarjan kärki Verstappen oli nopein yhtä vaille kaikissa harjoituksissa, vei aika-ajoissa paalupaikan ja johti sunnuntaina kilpailua kaikki 71 kierrosta.

Verstappen on voittanut Red Bullin kotiradalla kolmesti (2018, 2019 ja 2021). Samaan on aiemmin kyennyt vain ranskalainen Alain Prost (1983, 1985 ja 1986). Tämän kauden neljästä edellisestä kisasta Verstappen on voittanut kolme.

– Voin todella tuntea sen, että heillä on enemmän suoranopeutta. Red Bull on ollut kaikkialla nopea. Luulen, että meidän täytyy hyväksyä heidän olevan nyt edellä ja käyttää sitä motivaationa, Bottas pohti.

Kimi Räikkönen osoitti tänäkin sunnuntaina, että konkarikuljettajan kisavauhti on aivan eri luokkaa aika-ajovauhtiin verrattuna. Räikkönen käänsi kauden heikoimman aika-ajosuorituksensa (18. sija) viittä vaille pistesijaksi. Alfa Romeon suomalaiskuski nousi jo kahden ensimmäisen kierroksen aikana kuusi sijaa ja oli kolmannen kerran tällä kaudella 11:s.

– Renkaat pysyivät hyvässä kunnossa koko kisan. Olisimme hyötyneet enemmän, jos kisa olisi ollut vielä pidempi. Meidän pitää löytää autoon lisää nopeutta. Jo kymmenys kierroksessa tekee kisan mitassa suuren eron. Teimme mitä voimme, mutta jäimme yhden sijan vajaaksi, Räikkönen sanoi.

Samalla radalla ajetaan ensi viikonloppuna uudelleen, koska Steiermarkin gp korvasi matkustusrajoitteiden takia siirretyn Turkin gp:n. Ensi sunnuntaina radalla ajetaan Itävallan gp.