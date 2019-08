Verstappen sai vihdoin ensimmäisen paalunsa

Heikki Kulta

Budapest

Uran 93. aika-ajo toi vihdoin ensimmäisen paalupaikan syyskuun lopussa 22 vuotta täyttävälle Max Verstappenille. Red Bullin hollantilaistähti onnistui päihittämään Mercedeksen Q3-finaalivaiheen moottoritehot ja lunasti paalun 18 tuhannesosan erolla Valtteri Bottakseen. Viime vuoden paaluaan puolustanut Lewis Hamilton jäi kolmosruutuun.

– Tätä tässä enää puuttuikin. Auto on toiminut hyvin koko viikonlopun ja olen todella tyytyväinen tulokseen, Verstappen suitsutti taiston taottua.

Paalupaikka on ensimmäinen Hondan moottorilla sitten Kanadan GP:n 2005, kun Jenson Button oli nopein BAR-Hondalla. Verstappen on nyt F1-historian neljänneksi nuorin paalumies. Hänellä on tilillään seitsemän voittoa ja hän on kerännyt eniten pisteitä neljästä viimeisestä kisasta.

– Mutta eniten pisteitä pitää pystyä keräämään koko kaudesta, ei vain neljästä kisasta, Verstappen muistutti.

Tallikaverinsa Hamiltonin viidennen kerran tällä kaudella lyönyt Bottas latautui jo sunnuntain kisaan.

– Näistä asemista taistellaan täysillä voitosta. Sunnuntain tulos vasta ratkaisee koko viikonlopun, Bottas muistutti.

Kimi Räikkönen nosti Alfa Romeon Q3-finaaliin, mutta joutui siinä tyytymään kymmenenteen ruutuun.