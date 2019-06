Mercedekselle kuudes eturivin valloitus

Heikki Kulta

Mercedes valloitti eturivin lähtöpaikat kuudennnen kerran tällä kaudella. Lewis Hamilton starttaa paalulta Ranskan osakilpailuun, kun Valtteri Bottas jäi 0.286 sekuntia tallikaverilleen. Paalut ovat nyt 3-3 Hamiltonin ja Bottaksen kesken.

Bottas oli lauantaina nopein kahdessa ensimmäisessä aika-ajossa, mutta viimeisessä Hamilton onnistui ottamaan enemmän irti autostaan, kun tuulensuunta kääntyi.

– Valtteri oli nopea koko ajan. Olen onnellinen, kun sain parhaan irti autosta lopussa. Tuuli oli oikukas ja vaikka olin puoli sekuntia edellä

aikaani viimeisessä vedossa, olin hukata sen viimeisessä mutkassa, Hamilton jutteli kenttähaastattelussa.

– Lewis sai todella hyvän kierrokset viimeiseen aika-ajoon. Meidän kesken koko ajan on ollut supertasaista. Tuuli kääntyi ihan tykkänään lopussa ja oli hankalaa muuttaa mutkien lähestymistä sen mukaan. Meillä on todella vahva paketti tähän viikonloppuun. Ensimmäiseen mutkaan on pitkä veto. Toivottavasti siinä pystyy tekemään jotakin, Bottas pohti.

Hamilton johtaa aika-ajokisaa nyt 5-3. Ranskassa on kuuma keli. Mercedekset varmistivat toisessa aika-ajossa, että pääsevät kisaan toiseksi kovimmalla kumiseoksella. Ferrarin Charles Leclerc otti kolmosruudun, kun MM-kolmonen Sebastian Vettel romahti seitsemänteen ruutuun.

Max Verstappen otti viitosruudun ja viikonlopun nousukkaat McLarenin Lando Norris ja Carlos Sainz Junior miehittävät seuraavat ruudut. Alfa Romeolla Antonio Giovinazzi päihitti tallikaverinsa Kimi Räikkösen ja nosti auton viimeiseen aika-ajoon. Italialainen starttaa kymmenennestä ruudusta, kun Räikkönen on heti takana 12. paikalla.

– Auto on parempi, mutta menin liian lujaa mutkaan ja se oli sitten siinä, Räikkönen tuhahti.