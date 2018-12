Runsasluminen talvikeli helpottaisi Bottaksen rallidebyyttiä

Runsaslumisen vakaa talvikeli olisi omiaan auttamaan rallidebyyttinsä 24-26. tammikuuta Rovaniemellä tekevää Mercedeksen F1-kuljettaja Valtteri Bottasta.

– Valtterille olisi kiistatta paljon etua, jos olosuhteet pysyvät samoina, englantilaisen M-Sport -tallin johtoportaaseen kuuluva Rich Millener vakuutti Autosportin verkkosivuilla.

Bottas ajaa Arctic Lapland -rallin M-Sportin Ford Fiesta WRC-autolla. Kartanlukijana on kokenut Timo Rautiainen.

– Ihannetilanteessa reitillä on paljon lunta, lumipenkat ovat korkeat ja tiellä on paljon kovaa jäätä. Jos Valtteri saa tuollaiset olosuhteet, hän löytää erittäin hyvän pidon ja oppii kaiken nopeasti.

– Jos on hitusen lämpimämpää, hän menettää nastoja renkaista, kun sora tunkeutuu jään lävitse. Sen jälkeen toisi tulla rankkaa, Millener aprikoi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Oma haasteensa F1-kuskille on toimiminen kartturin kanssa.

– Kuten esimerkiksi Kimi Räikkösen ja Robert Kubican kanssa nähtiin, nuottien mukaan ajamisen oppiminen on hankalaa. Valtterin kanssa ajaa Timo Rautiainen, joten eiköhän hän selviydy hyvin. Valtteri on erittäin pystyvä kuljettaja, minkä hän on näyttänyt F1-autolla ja osan niistä kyvyistä hän pystyy siirtämään ralliinkin.

– Valtteri ei pelkää vauhtia, eikä hänen tarvitse oppia, kuinka autoa ajetaan, Millener muistuttaa.