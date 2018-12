Kubicalle neljänneksi pisin kilpatauko

Luis Vasconcelos

Robert Kubica tekee paluun Grand Prix -kisoihin ensi maaliskuussa Australiassa kahdeksan vuoden ja neljän kuukauden tauon jälkeen.

Ennätyspitkään 34-vuotias puolalainen ei kuitenkaan ole ollut poissa.

Hollannin Jan Lammers palasi F1-tasolle kymmenen vuoden ja kolmen kuukauden tauon jälkeen vuonna 1992. Italian Luca Badoerille tuli yhdeksän vuoden ja yhdeksän kuukauden mittainen tauko ennen paluuta 1999.

1960-luvulla Peter Lovely pääsi takaisin kahdeksan vuoden ja kymmenen kuukauden mittaisen väliajan jälkeen 1969.

Kubica ajoi uransa 76. GP-kisan Renaultilla Abu Dhabissa 2010. Uusi aika alkaa sitten Williamsilla vakavan loukkaantumisen ja massiivisen tauon jälkeen.

Kuinka valmis Kubica sitten tuntee olevansa ajamaan taas kilpaa F1-autolla?

– Mitä enemmän kokemusta kuljettajalla on, sitä enemmän itseluottamusta hän ammentaa ja sitä valmiimpi hän on ajamaan kilpaa. Tunsin olevani valmis tammikuussa, mutta menneellä kaudella vaadittiin enemmän aikaa kaiken oppimiseen.

– On totta, että F1-autolla testaaminen auttaa, mutta siinä ei opi kaikkea. Varmasti myös ensi vuoden alussa on löydettävä kaikki kohdalleen. Enemmän on löytämistä kuin oppimista. Kaikkien kuljettajien on löydettävä ne samat asiat ensi vuoden autoilla ja renkailla ajamisesta.

– Mielestäni tämä on täydellinen ajoitus minun kohdallani. Siksi päätin tarttua haasteeseen, koska tunnen olevani siihen valmis.

– On kuitenkin oltava realisti. Helppoa siitä ei tule. Minulle pääsy takaisin F1:een on ollut fyysisesti valtava haaste ja vielä suurempi haaste se on urheilullisessa mielessä, mutta uskon pystyväni tekemään tulosta, mitä minulta odotetaan.

– Se ei pelota yhtään. Olen valmis ja olen innoissani, mikä tuottaa vielä lisää motivaatiota ja päättäväisyyttä, Kubica korostaa.

Tallijohtoon kuuluva Claire Williams suitsutti puolalaiskuljettajaa sopimuksen julkistuksen jälkeen.

– Eniten Robert vakuutti minut sillä asenteella, millä hän toimi varakuljettajan roolissa, kun ei saanut ajaa kilpaa. Se kertoi paljon hänen persoonastaan. On silkkaa faktaa, että se aika, minkä hän teki töitä tiimissä kulissien takana menneen kauden aikana, antoi hänelle samalla korvaamatonta kokemusta paluuseen kilpatehtäviin ensi vuonna.

– Robert tuntee jokaisen tiimissä ja tulee kaikkien kanssa erinomaisesti toimeen. Hän on omistautunut ja viettää paljon aikaa tehtaalla auttamassa meitä lisäämään suorituskykyämme. Hän on ehdottoman valmis ajamaan kilpaa. Arvioimme kehityksen ja hän on siinä aivan kärjessä.

– Williamsilla me haluamme aina autoon parhaat mahdolliset kuljettajat, Claire Williams vakuutti.