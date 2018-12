Kuskien harmonia Mercedeksen mestaruusreseptinä

Heikki Kulta

Viisinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on ylistänyt saavuttaneensa kaikkien aikojen parhaan tiimiharmonian tallikaverinsa Valtteri Bottaksen kanssa.

Tuo harmonia on siivittänyt 33-vuotiaan brittitähden nyt kahteen perättäiseen mestaruuteen. 29-vuotias suomalaiskuski on saanut sitten osansa menestyksestä Mercedeksen kahdella valmistajien mestaruudella.

Mitä tuo harmonia on sitten merkinnyt Bottakselle?

– Totta kai Lewisilla oli taas vahva vuosi ja hänellä on kaikki mennyt todella hyvin. Tosiasia on myös, että tämä meidän tiimikaveruutemme on kauden aikana auttanut suorituskykyämme ja olemme hyvin pystyneet viemään asioita eteenpäin. Yhdessä niitä on pohdiskeltu ja yhdessä niistä keskusteltu. Se auttaa kyllä meitä kumpaakin.

– Tietenkin minä olen tässä ollut se häviäjä, Bottas tunnusti faktat Turun Sanomien haastattelussa.

– Suhteemme Lewisin kanssa on joka tapauksessa tosi hyvä. Ikinä minulla ei ole ollut näin avointa suhdetta koskaan yhdenkään toisen tiimikaverini kanssa.

– Silloin, kun tiimikaverukset pystyvät olemaan avoimia ja jakamaan kaiken tiedon, niin siinä tulee suuri ero auton kehityksen kannalta verrattuna siihen, jos kumpikin puoli salaisi jotakin.

Bottas on myös varma, ettei tämä yhteistyö voi jatkossakaan muuttua.

– Enää ei olisi edes varaa sellaiseen, että asioita alettaisiin salailla, kun peli tiimien kesken menee yhä tiukemmaksi.

Kahden kauden jälkeen Bottas tietää nyt tarkkaan, kuinka kova haaste ajaa on Hamiltonin tallikaverina.

– Onhan se kova, osasin kyllä odottaakin sellaista, mutta uskon, että tällä viime kaudella hän oli suorituskyvyltään varmaan yksi kaikkien aikojen parhaista ellei sitten se kaikkein paras.

Bottas kävi lävitse varsinaisen kiirastulen, kun vahvalla vauhdilla alkanut kausi kaatui pahimpaan epäonneen. Uusi kiirastuli koitti sitten kauden jälkeen, kun alkoi julkinen spekulointi, onko suomalaiskuski menettämässä paikkansa Mercedeksellä ensi kauden jälkeen.

Nyt Bottas latautuu sitten vastaiskuun ensi kaudella. Hamiltonin haastaminen on edelleen se kiintopiste, jonka kautta menestykseen mennään.

– Uskon vahvasti siihen, että kunhan pystyn parhaimpaani, vauhtia on tarpeeksi aika-ajossa ja kisassa ja silloin Lewisin päihittäminen on edelleen ihan mahdollista.

Hamilton oli ylistänyt Bottasta pitkän uransa parhaaksi tallikaveriksi. Mestaruutensa jälkeen hän suitsutti suomalaista aivan erityisesti.

– Näen läheltä, miten rankasti Valtteri tekee töitä ja hän näkee samalla lailla, miten kovasti itse aherran. Emme pelaa toisiamme vastaan, vaan teemme tiivistä yhteistyötä.

– On ollut tilanteita, että olen kehitellyt jotain säätöä, miettinyt, mitä siitä tulee, ja sitten kysynyt siitä Valtterilta. Pystymme puhumaan aivan avoimesti. Tällainen on aivan ainutlaatuinen suhde keskinäisen kunnioituksen ja tiimityön kannalta. En usko, että vastaavaa on ollut koskaan missään tiimissä tätä aiemmin, Hamilton hehkutteli.

– Tavoitteeni on tietysti aina olla edellä. Mutta kun on tultu tilanteeseen, missä toisen täytyy tukea toista, silloin se on ollut Valtteri. Olen todella kiitollinen Valtterille tallikaverina siitä suuresta avusta, jota sain häneltä saavuttaessani uskomattoman unelmani.

Bottas kaivoi urhoollisesti positiivisuutta kaudestaan.

– Oli hienoa olla osa valmistajien mestaruuden voittanutta tiimiä, kun olin joutunut itsekin tekemään töitä sen saavuttamiseksi. Tunnen myös varsinkin tänä vuonna olleeni erittäin hyvä tiimipelaaja, Bottas punnitsi.