Uusi Ferrari julki kolme päivää ennen talvitestejä

Ferrarin tallipäällikkö Maurizio Arrivabene julkisti torstaina Milanossa, että ensi vuoden uusi F1-auto esitellään 15. helmikuuta.

Kolme päivää myöhemmin starttaavat talvitestit Barcelonassa.

Ferrari ehti näin ensimmäisenä ilmoittamaan uuden autonsa julkistuksen. Yleensä uutuuksia ei esitellä samana päivänä.

– Mattia Binotton johdolla uuden auton parissa on työskennelty jo kuukausia. Moottoria on jo käytetty testipenkissä ja eräitä osia on mennyt tuotantoon, Arrivabene selvitti.

Ensi vuonna Ferrarin kuljettajina ovat Sebastian Vettel ja Charles Leclerc.