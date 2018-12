Bottaksen esimerkillä yhä tavoitteellisempia autourheilijoita

Autourheilun nuorisomaajoukkueen, AKK Driver Academyn, Try Out -leiri Vierumäellä marraskuussa tuotti paljon lisätietoa autourheilijoiden nykykunnosta.

Entistäkin tavoitteellisemmat ja kovakuntoisemmat autourheilijat tekevät nykyään huipputuloksia kuntotesteissä.

Kaudelle 2019 paikkaa AKK Driver Academyn valmennusryhmissä tavoittelevat kuljettajalupaukset kokoontuivat 23-25. marraskuuta Try Out -leirin merkeissä. Lisäksi paikalla oli suurin osa tämän kauden nuorten maajoukkueesta.

Kuntotestien ohella ohjelmassa oli myös teoriapainotteista koulutusta sekä vierailevia luennoitsijoita. BMW:n tehdaskuljettaja Jesse Krohn ja rallicrossin SM-hopealle tänä vuonna ajanut Riku Tahko kertoivat autourheilun ammattilaisuudesta omista näkökulmistaan.

Leirillä nähdyt suoritukset ilahduttivat AKK:n valmennuspäällikkö Tuomo Nikkolaa.

– Mukana on entistäkin motivoituneempaa porukkaa, joiden sisäinen palo ohjaa heitä treenaamaan. He ymmärtävät, että autourheilu ammattina on muutakin, kuin ajamista ja se näkyy heidän tekemisessään ja tavoissaan löytää itselle sopivia harjoitusmuotoja.

Tämän kauden nuorten maajoukkueurheilijoiden tuloskunnosta paljon kertoo se, että 80 prosenttia urheilijoista juoksi Vierumäellä yli 3000 metriä perinteisessä Cooperin juoksutestissä. Parhaasta tuloksesta vastasi Italian F4-sarjaa tällä kaudella ajanut William Alatalo, joka eteni 12 minuutin aika 3257 metriä. 16-vuotias Kuortaneen urheilulukiossa opiskeleva nuori mies ei ollut suoritukseensa täysin tyytyväinen, sillä hän oli haarukoinut tavoitteekseen 3400 metriä.

Menneinä vuosikymmeninä autourheilun asemaa urheiluna kyseenalaistettiin, mutta tämän päivän autourheilu ja sen oheisvaatimukset ovat tulleet median kautta paremmin esille. Pitkät kisaviikonloput, matkustaminen ja testaaminen vaativat urheilijalta paljon, kun suorituskyvyn pitää olla koko ajan maksimissaan.

– Tietoisuuden lisääntyessä yhä nuoremmat kuljettajat oivaltavat, että on tärkeää olla hyvässä kunnossa. Valtteri Bottaksen ja Esapekka Lapin kaltaiset, hyväkuntoiset esimerkit auttavat ymmärtämään vaatimustasoa. Kaikki lähtee vain ja ainoastaan kuljettajan omasta palosta tehdä töitä menestyksensä eteen, Nikkola kertoo.

Sekä Bottas että Lappi ovat käyneet läpi AKK:n valmennuspolun ennen ponnistamistaan lajiensa huipulle.