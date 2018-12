Kartingin MM-kisa tuo F1-tähtiäkin Suomeen

Kauhavan Alahärmässä PowerParkin radalla mitellään ensi vuoden syyskuun lopussa kartingin maailmanmestaruudesta.

Suuri kansainvälinen tapahtuma on mittava ponnistus autourheiluliitto AKK:lle sekä sen Flying Finn -kokonaisuudelle. Flying Finn Race tarjoilee maailmanluokan tähtiä ja odotusarvot suomalaismenestyksestä ovat korkealla.

Kartingin MM-kilpailua ei aiemmin olla Suomessa ”kerrasta poikki”-menetelmällä ajettu.

Flying Finn Race on paitsi merkittävä näyttämö suomalaiselle autourheilutapahtuman rakentamiselle, myös suomalaisille, eteenpäin pyrkiville karting-kuljettajille.

– Kilpailun saaminen Suomeen on ollut pitkä prosessi ja todella kova juttu. Ensimmäiset kontaktit asiasta FIA:n suuntaan otettiin jo viisi vuotta sitten. Meitä eniten puoltaa se, että Suomessa 2017 järjestetty kartingin EM-kisa oli järjestelyiltään ja myös puitteiltaan huipputasoinen, iloitsee AKK:n puheenjohtaja Juhani Pakari.

– Karting on nuorisolaji, joka on autourheilun kannalta todella merkittävää. Sen arvokilpailun saaminen Suomeen on erityistä. Jo EM-kisoissa katsomot olivat täynnä ja näimme huikean kisan. Kuljettajat, tiimit ja CIK-FIA kehuivat kilpailua parhaaksi näkemäkseen ja maailmalla ajavat, jo eteenpäin urallaan menneet kuljettajamme hehkuttavat kilpailun saamista Suomeen. Nyt pääsemme syyskuussa nauttimaan MM-tasoisesta Flying Finn Racesta, jossa nähtäneen kaikkien aikojen kattaus menestysvalmiita suomalaiskuljettajia, Pakari jatkaa.

Maailman parhaimmat kartingkuskit, tiimipäälliköinään F1-konkarit

Tänä vuonna Ruotsissa, Kristianstadissa järjestetty kartingin MM-kilpailu keräsi pelkästään kilpailijoita yli 200.

Kristianstadin kisassa paikalla olivat kartingin kattojärjestön CIK-FIA:n presidentti ja entinen Formula 1 -kuljettaja Felipe Massa sekä Formula 1 -maailmanmestari Nico Rosberg, joka päälliköi omaa tiimiään. Kauhavan Alahärmässä saatetaan hyvinkin nähdä heidän lisäkseen niin ikään omaa tiimiään luotsaava F1-konkari Ralf Schumacher sekä poikansa karting-uraa tukeva ja seuraava Juan Pablo Montoya.

Panostus Flying Finn Raceen tulee olemaan merkittävää laajalla rintamalla. Järjestelytoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimiva autourheilulegenda Jyrki Järvilehto odottaa hihojen käärimistä innolla.

– On hienoa olla mukana järjestämässä kartingin MM-kisoja kotimaassa. AKK:lla itsellään on huikea kokemus tapahtumien järjestämisestä, joten varmasti hieno kisa on tulossa. Uskon, että saan tuotua järjestelyihin omaa näkemystäni. PowerPark on upea ympäristö järjestää kilpailu – se on rakennettu kansainvälisellä maulla niin miljöön kuin radankin puolesta.

Järvilehto kuvailee tapahtumaa ainutlaatuiseksi sekä lajin, perinteiden että menestyksen kannalta.

– Tämä on hieno jatkumo viime vuonna järjestetyille EM-kisoille. Kyseessä on uniikki juttu paitsi suomalaiselle autourheilulle, myös ihmisille katsomossa ja radalla. Pienet juniorit pääsevät näkemään lähietäisyydeltä MM-kilpailun, jossa ratkotaan maailmanmestaruus. Kartingissa kilpailu on äärimmäisen kovaa, joten jos pystyy ajamaan kärkeen MM-tasolla, portaat eteenpäin ovat avoimet.

Flying Finn -konseptin alle rakentunut suomalainen autourheilijapolku on tuottanut maailmalle osaavia suomalaisia autourheilun huippuja. Flying Finn -teema kulkee AKK:n tapahtumissa mukana vuonna 2019 aina Ralli SM -kauden avauksesta Neste Ralliin, huipentuen syyskuun alussa kartingin MM-kisoihin, Flying Finn Raceen.