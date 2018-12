Räikkönen luottaa Sauberin pakettiin

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen sai F1-uransa kuudennen MM-pokaalin perjantai-iltana FIA:n juhlagaalassa Pietarissa.

Ennen juhlallisuuksien alkamista 39-vuotias suomalaisveteraani kertaili taas ensi kauden näkymiään siirtyessään Ferrarilta Sauberille.

– Täpinöissä ollaan. Onhan se erilaista, sillä vaikka olen ollut tiimissä aiemminkin, nyt siellä on paljon uutta väkeä, Räikkönen kuittasi muuttotunnelmat.

– Sauberilla on kaikki työkalut, heillä on erittäin hyvä tuulitunneli ja heillä on kaikki, mitä tarvitaan hienon auton rakentamiseksi. Meillä on Ferrarin moottori, joten tiedämme, millaisen saamme.

– En näe yhtään syytä, miksemme voisi tehdä hyvää työtä sillä paketilla. Se nähdään sitten ensi vuonna. Minulle henkilökohtaisesti oli tärkeää päästä ajamaan autolla Abu Dhabin rengastesteissä ja katsoa samalla, jos on jotain, mitä pitää fiksata. Mutta kaiken kaikkiaan se oli aika suoraviivaista hommaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Räikkönen katsoi myös, että vaikka Ferrarin suoritustasoon onkin eroa, hän ei huomannut jotain täysin toisenlaista Sauberissakaan.

– Se tuntui hyvin samanlaiselta kuin mihin olin tottunut. Auto on erilainen, näyttääkin hieman erilaiselta, mutta rehellisesti sanottuna, tunne ei ollut yhtään erilainen.

– Testasimme vain renkaita, emmekä tehneet mitään säätötyötä, ajoimme vain kierroksia ja yritimme nähdä, millaista se oli niillä renkailla. Ensituntuma oli ok, Räikkönen taustoitti.