Rankka kausi karaisi Wolffin mestaruusriemua

Heikki Kulta

Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff vastaanotti jo rutiinilla viidennen valmistajien mestaruuspokaalin kansainvälisen autoliiton FIA:n palkintogaalassa Pietarissa.

Saksalaistiimin täydellisen kauden kruunasi Lewis Hamiltonin nousu kaikkien aikojen kolmantena F1-kuljettajana vähintään viisi mestaruutta voittaneiden legendojen joukkoon.

Mercedes keräsi tällä kaudella yhteensä 655 MM-pistettä 21 kisasta. Ennätys tuli kaksi vuotta sitten, kun talli juhli mestaruutta 765 pisteen kokonaissaaliilla.

Hamilton puolestaan kokosi kaikkien aikojen suurimman pottinsa 408 pisteellä 21 kisassa. Hän napsi 11 voittoa ja jäi palkintopallin ulkopuolelle vain kolmessa kisassa.

– Meillä oli uskomaton kausi. Nautimmeko kamppailusta Ferraria vastaan? Emme – en ainakaan minä. Siitä tuli todella rankka. Mutta kun katsoo taaksepäin, en olisi tehnyt mitään toisella tavalla. Sitähän F1 juuri on. Tämä on moottoriurheilun huipputaso ja silloin odottaakin, että kilpailijat ovat hyvin vahvoja. Tällä tavalla lopputulos on vain entistä nautinnollisempi, Wolff viitoitti.