Vettel tietää mitä vaatia uudelta Ferrarilta

Heikki Kulta

Kimi Räikkösen jälkeinen aika Ferrarilla käynnistyi Abu Dhabin rengastestissä varmasti tavalla, joka oli Maranellon päättäjien mieleen.

Sebastian Vettel takoi nopeimman ajan tiistaina ja suomalaisveteraanin paikan perinyt Charles Leclerc otti nimiinsä koko testin kärkiajan keskiviikkona.

Nopein aika syntyi ensi vuoden kehitysversiolla, kun Sebastian Vettel oli tiistaina kärjessä vielä tämän vuoden hyperpehmeällä renkaalla.

21-vuotias monacolainen oli yhtä hymyä 135 kierroksen testiurakkansa päätyttyä.

– Olihan se erilainen testi kuin aiemmat, mitä olen tehnyt Ferrarilla. Nyt tunsin ensi kertaa, että ajan tiimissä, missä olen ensi vuonna. Sellainen tunne on aika erityinen.

Suoralta kädeltä Leclerciltä kysyttiin jo tavoitetta ensi kauden avauskisaan Australiaan.

– Päällimmäisenä mielessä tämän pitkän päivän jälkeen on kaikki se kerätty data, jonka pitää analysoida, jotta ymmärrämme, missä menemme. Opittavaa on paljon. Täytyy vaan päästä vauhtiin mahdollisimman nopeasti, Leclerc kuittasi.

Yhteistyö Vettelin kanssa on vasta alkumetreillä.

– Tunnemme toisemme aika hyvin, koska olen ollut kuskiakatemiassa ja tehnyt töitä Ferrarin simulaattorilla. Puhuimme tiistaina ja tietysti oli mielenkiintoista seurata silloin hänen ajamistaan.

Rengastestissä Pirelli piti tiimit ja kuljettajat hyvin tietoisena, millä seoksella milloinkin ajettiin.

– Ymmärtääkseni tiedämme nyt hyvin tarkkaan, mitä autolta vaaditaan ja mitä meiltä tässä vaiheessa puuttuu. Se liittyy samaan, minkä kanssa taistelimme suurimman osan kaudesta ja se kävi aika selväksi varsinkin viimeisissä kisoissa, Vettel johdatteli haastajatiimin tilannetta kauden päättyessä.

– Yritämme fiksata asiat kuntoon ja yritämme fiksata balanssin kohdalleen, jotta automme on taas nopeampi. Katsotaan sitten, mitä uusien sääntöjen vaikutus autoon on. Näillä näkymin sen pitäisi vauhdin puolesta olla edelleen ihan kivaa.

Rengasmuutos on kuljettajien ensi tuntuman mukaan vähäinen.

– Erot ovat pienet. Koko valikoima on viety hieman lähemmäs toisiaan. Hyperpehmeä on hieman lähempänä muita pehmeitä renkaita ja kovin rengas, jota ei käytetty koskaan, on tehty hieman pehmeämmäksi.

Vettelin mukaan suurin ero ensi vuonna tulee pikemmin siitä, millaiset seokset millekin radalle Pirelli valitsee kuin uusien seosten erilaisuudesta nykyisiin verrattuna.