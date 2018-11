Bottas kaipaa huilia hyvien testien jälkeen

Heikki Kulta

Valtteri Bottas hoiti Mercedeksen molemmat testipäivät Abu Dhabissa ja hyvästeli tämän vuoden W09 -autonsa urakoimalla yhteensä yli 1400 kilometriä.

– Hyvät päivät meillä oli. Onnistuimme tekemään toisena päivänä vielä enemmän kierroksia ja testasimme kaikki uudet renkaat kovimmista pehmeimpiin. Keskityimme keskikoviin renkaisiin ja pitkiin vetoihin. Dataa kertyi siten enemmän kuin kovia kierrosaikoja.

– Meillä oli hyvä auto ja nyt sillä ajamiset ovat sitten tässä. Kausi on ollut pitkä ja odotan kovasti, että pääsen hieman huilaamaan ennen kuin alkaa valmistautuminen ensi vuoteen, Bottas julisti.

Rengaspuolella ei tapahdu radikaalia muutosta.

– Erot aiempaan ovat tosi vähäiset. Hieman ylikuumenista niillä yhä tulee. Renkaan sisäinen rakenne on vähän paksumpi, mikä edistää lämpöä ja sitä kautta rakkulointia pitäisi tulla vähemmän.

– Renkaan pinta ylikuumenee kuitenkin taas ihan samalla tavalla kuin aiemminkin. Se tarkoittaa, että voimme vetää yhden kierroksen täysillä, mutta sitten pitää taas säästellä.

Mercedeksen vara- ja testikuljettajaksi pudonnut Esteban Ocon oli myös paikalla. Kansainvälinen media hehkuttaa, miten ranskalainen kärkkyy kuumeisesti Bottaksen tallipaikkaa vuodelle 2020.

– Siellä hän katsoi testejä. Se on ihan ok minun kannaltani. Varmasti hän haluaa kovasti päästä ajamaan ja oppimaan autoa. Silloin on hyvä olla tiimin lähellä, Bottas totesi.