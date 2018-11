Räikkösellä antoisa rengastesti

Heikki Kulta

– Kaikki hyvin, vastasi Kimi Räikkönen lyhyeen kysymykseen, millainen päivä hänellä oli Sauberin C37-autolla ensi vuoden rengastestissä.

Entä Guns N’Roses -konsertti sunnunta-iltana?

– Siinähän se meni, Räikkönen kuittasi yhtä lyhyesti.

Yhä Ferrarin kanssa kuukauden ajan sopimuksen omaava suomalaiskuljettaja ajoi yhteensä 102 kierrosta ennen kuin tekninen rikko lopetti ajamiset vajaan tunnin etuajassa.

Auto vain sammui hiusneulaan.

Tuloslistalla Räikkönen jätti taakseen vain aamulla Toro Rossoa ajaneen Sean Gelaelin. Entinen tallikaveri Sebastian Vettel oli Ferrarilla 3,066 sekuntia Sauberia nopeampi.

Räikkösen pisin veto oli 14 kierrosta, joten ihan kohtuullista tuntumaa renkaisiin kertyi. Uutuusrenkaiden ero menneen kauden versioon on tuskin havaittava. Tietyissä kohdissa nämä renkaat tuovat pientä parannustakin ajettavuuteen.

Valtteri Bottas oli Mercedeksellä toiseksi nopein.

– Eivät nuo renkaat mitenkään oudoilta tuntuneet. Erot aiempaan ovat tosi vähäiset. Hieman ylikuumenista niillä yhä tulee. Renkaan sisäinen rakenne on vähän paksumpi, mikä edistää lämpöä ja sitä kautta rakkulointia pitäisi tulla vähemmän.

– Renkaan pinta ylikuumenee kuitenkin taas ihan samalla tavalla kuin aiemminkin. Se tarkoittaa, että voimme vetää yhden kierroksen täysillä, mutta sitten pitää taas säästellä.

Tällä kertaa Pirelli piti kuljettajat hyvin tietoisena, millä renkailla milloinkin ajettiin.

– Pysyimme hyvin tietoisina renkaista ja välillä vertailtiin mennään kauden renkaisiin.

Bottas ajaa Mercedeksellä toisenkin päivän.

– En usko, että siitä ainakaan on haittaa, että jatkan testiä. Emme ehtineet kokeilla vielä kaikkia seoksia, joten se on ohjelmassa keskiviikkona. Testin jälkeen on vielä 2,5 viikkoa edustustehtäviä ja sitten pääsen vihdoin lomalle, Bottas selvitti.

Nopeimmat testikierrokset

1. Sebastian Vettel Ferrari 1.36,812 - 69 kierrosta

2. Valtteri Bottas Mercedes –0,419 (1.37,231) - 120 kierrosta

3. Lance Stroll Force India –0,603 (1.37,415) - 56 kierrosta

4. Max Verstappen Red Bull –1,135 (1.37,947) - 133 kierrosta

5. Sergio Perez Force India –1,164 (1.37,976) - 67 kierrosta

6. Lando Norris McLaren –1,375 (1.38,187) - 136 kierrosta

7. Nico Hülkenberg Renault –1,977 (1.38,789) - 56 kierrosta

8. Pietro Fittipaldi Haas –2,389 (1.39,201) - 41 kierrosta

9. Robert Kubica Williams –2,457 (1.39,269) - 32 kierrosta

10. George Russell Williams –2,700 (1.39,512) - 42 kierrosta

11. Kimi Räikkönen Sauber –3,066 (1.39,878) - 102 kierrosta

12. Sean Gelael Toro Rosso –3,623 (1.40,435) - 24 kierrosta