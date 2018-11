Mercedes petaa voittoa Bottakselle

Heikki Kulta

Mestaruusjuhlistaan toipuva Toto Wolff ei peitellyt tiimitiedotteessa, kenen toivoisi voittavan Abu Dhabin päätöskisan.

– Hopeanuolemme on voittanut kymmenen kertaa tällä kaudella. Me kaikki Haluamme lopuksi vielä yhden täysosuman lisää – ja aivan erityisesti sen haluaa Valtteri Bottas, joka on menettänyt voittoja tällä kaudella huonon onnen ja tallimääräysten seurauksena, Wolff viitoitti.

Bottas voitti viime kaudella kolme kisaa. Viimeisin tuli juuri Abu Dhabissa, joten sen jälkeen hän on ajanut nyt 20 kisaa voitotta.

– Tiedämme myös, miten tiukka taistely meille on taas luvassa Red Bullin ja Ferrarin kanssa, koska niillä on tavoitteena hankkia sama noste talveksi kuin meilläkin, Wolff muistutti.

Mercedeksellä on Abu Dhabista neljä perättäistä voittoa, joista Lewis Hamilton on hankkinut kaksi, Nico Rosberg ja Bottas yhden.

– Olemme voittaneet neljästi peräkkäin, vaikka tällä radalla on paljon hitaita ja keskinopeita mutkia, jotka eivät ole parhaita meidän autollemme. Olemme kuitenkin tehneet joitain hyviä edistysaskeleita automme suorituskyvyssä tämänkaltaisilla radoilla. Luotamme siihen, että pystymme olemaan vahvoja myös Abu Dhabissa ja lopettamaan tämän uskomattoman kauden korkealla tasolla, Wolff julisti.