Verstappen nautiskelee tunnelmasta

Heikki Kulta

Vauhdillisesti syksyn paras kuljettaja Max Verstappen ei vielä koskaan ole pystynyt päättämään kauttaan palkintopallilla.

Abu Dhabissa hän oli 2016 neljäs ja viime vuonna viides.

Brasilian kisan jälkeen Verstappen tärveli kilpeään tunnepurkauksella hänen voittonsa torpedoinutta Esteban Oconia kohtaan. Kilpaveljen tönimisestä hollantilaiselle määrättiin kaksi päivää yhdyskuntapalvelua FIA:n kampanjoissa.

Verstappenin mahdollisuudet kamppailla kuljettajien sarjan kolmospaikasta menivät pitkälti voiton vaihtumiseen kakkossijaksi. Eroa Kimi Räikköseen on nyt 17 pistettä.

– Paitsi kauden päätöskisa Abu Dhabi on aina aivan erityinen paikka tunnelmansa ansiosta. Yleisöä on paljon ja se on äänekästä. Kun kisa ajetaan auringon laskiessa, se vain lisää tunteen ainutkertaisuutta. Uskoisin, että kiireisin syksyn jälkeen kaikki kuljettajat odottavat kovasti pääsyä radalle Abu Dhabissa, Verstappen viitoittaa.

– Kun kisa on ajettu, koko tiimi voi rentoutua ja pitää ansaitusti hauskaa. Tosin pian kisan jälkeen ajetaan testit, mutta onhan siinä välissä hieman aikaa.

Abu Dhabissa Daniel Ricciardo ajaa viimeisen kisansa Verstappenin tallikaverina. Australialainen siirtyy Renaultille ja hänen paikkansa ottaa ranskalainen Pierre Gasly.

– Palkintosija olisi aika mahtava juttu päättää ajanjaksoni Red Bullilla, Ricciardo kaavailee.

Ricciardo on ollut viimeksi palkintopallilla Monacossa voitettuaan kisan.

Kuntopuntari (5 viime kisaa)

1. Lewis Hamilton 102

2. Max Verstappen 86

3. Kimi Räikkönen 77

4. Valtteri Bottas 66

5. Sebastian Vettel 61