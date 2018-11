Paineeton voittotaisto Abu Dhabissa

Heikki Kulta

Mercedes hakee viidettä perättäistä voittoaan kauden päättävässä Abu Dhabin Grand Prix -finaalissa. Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen menestyspaineita lievittää molempien mestaruuksien varmistuminen jo etukäteen.

Bottas puolustaa viime vuoden voittoaan. Hän otti nimiinsä paalun, voiton ja kisan nopeimman kierroksen. Voittomarginaal Hamiltoniin oli 3,8 sekuntia.

Kärki ajoi yhdellä pysähdyksellä. Bottas haki uudet renkaat 21 ja Hamilton 24 kierroksen jälkeen.

Pirelli tuo viikonloppuun kaikkein pehmeimmän seosvalikoimansa, kuten viime vuonnakin. Nyt erona on se, että mukana on hyperpehmeä rengas, joka on kaksi pykälää pehmeämpi kuin viime vuoden vastaava ultrapehmeä seos.

Näin kierrosajat kohentuvat jälleen merkittävästi.

– Tuomme taas hieman aiempia vuosia pehmeämmän rengasvalikoiman kuudetta kertaa tällä kaudella. Nyt olemme tällä valikoimalla kolmatta kertaa näillä pysyvillä kilparadoilla. Hyperpehmeä ei kuitenkaan ole ihan uusi tuttavuus autoille Yas Marinan radalla, sillä testasimme niitä täällä viime vuonna kisan jälkeen, Pirellin autokisapäällikkö Mario Isola selvitti.

Myös tänä vuonna tallit pääsevät tutustumaan ensi vuoden prototyyppeihin kisan jälkeen, kun ohjelmassa on kahden päivän rengastestit Abu Dhabissa.

– Tietenkin testissä ajetaan tämän vuoden autoilla, mutta joka tapauksessa saamme hyödyllistä esimakua tulevasta, Isola muistutti.

Mercedeksen ja Ferrarin kuljettajat ovat sen verran eri linjoilla, että Ferrarilla on yksi sarja superpehmeitä enemmän kuin Mercedeksellä, jolla puolestaan on yksi sarja enemmän ultrapehmeitä.

Vastapäivään ajettava kierros kysyy ennen kaikkea hyvää vetopitoa ja vahvoja jarruja. Kisa ajetaan iltahämärän aikaan, mikä osaltaan vaikuttaa renkaiden toimintaan.

Keleistä ei Arabiemiraateissa joudu ottamaan paineita. Sää on lämmin ja mieltä hellivä aamusta seuraavaan aamuun.

Rengasvalinnat (superpehmeä + ultrapehmeä + hyperpehmeä)

Mercedes: Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas 2+3+8

Ferrari: Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen 3+2+8

Red Bull: Daniel Ricciardo ja Max Verstappen 2+3+8

Force India: Sergio Perez ja Esteban Ocon 2+2+9

Williams: Lance Stroll 2+2+9 - Sergei Sirotkin 1+2+10

Renault: Carlos Sainz Jr 2+4+7 - Nico Hülkenberg 1+5+7

Toro Rosso: Pierre Gasly 1+2+10 - Brendon Hartley 2+1+10

Haas: Romain Grosjean 2+3+8 - Kevin Magnussen 1+4+8

McLaren: Fernando Alonso ja Stoffel Vandoorne 2+2+9

Sauber: Marcus Ericsson 1+4+8 - Charles Leclerc 2+3+8