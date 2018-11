Hattu päästä mestaruusjuhlissa Niki Laudalle

Heikki Kulta

Mercedes juhli viidettä tuplamestaruuttaan tiistaina Brixworthin ja Brackleyn tehtaillaa Englannissa. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Toto Wolff, James Allison ja Andy Cowell kiittivät näin koko tiimin ansioita upeaan menestykseen.

Tehtaiden rakentama Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power -auto liittyi neljän edeltäjänsä seuraan MM-sarjan mestarituotoksena.

Samalla lähti myös kunnianosoitus keuhko-operaatiosta toipuvalle tallijohdon kolminkertaiselle maailmanmestarille Niki Laudalle, kun koko juhlaväki otti kuvaannollisesti hatun pois päästä lippalakkeja nostamalla videotervehdykseksi Itävaltaan.

Varsinaisesti mestaruusmitalit Mercedes vastaanottaa MM-kauden päätyttyä 7. joulukuuta FIA:n palkintogaalassa Pietarissa.

– Saimme loistavan vastaanoton tallilta, ja olen ihan kananlihalla sen vuoksi. Kausi on ollut hämmästyttävä ylä- ja alamäkineen, mutta ne vastoinkäymiset tekivät meistä vieläkin paremman ja niinpä nyt on vielä nautinnollisempaa juhlia näitä mestaruuksia, kilpajohtaja Toto Wolff hekumoi.

– Kuka olisi ikinä joitain vuosia sitten voinut uskoa, että me juhlisimme tuplamestaruutta viitenä vuotena peräkkäin? Yksi suurimmista vahvuuksistamme on tiimin valtaisa energia, jonka voi tuntea astuessaan sisään tehtaaseen. Se on kollektiivinen voima niin Brixworthissa kuin Brackleyssä ja siitä se tiimin erityisvoima pulppuaa.

– Lähetimme myös erityisen kunnianosoituksen Niki Laudalle ja varmaan hän olisi vain sanonut, ettei meidän pitäisi olla niin kirotun tunteellisen tänään. Puhun kaikkien puolesta, kun sanon, että kaipaamme häntä ja odotamme kovasti näkevämme hänet taas jatkossa, Wolff viitoitti.

Valtteri Bottas on nyt toinen suomalaiskuski, joka on ollut voittamassa kahta valmistajien mestaruutta tallilleen. Kimi Räikkönen onnistui siinä Ferrarin kanssa 2007 ja 2008, Bottas nyt niin ikään toisena vuonna peräkkäin.

– Olen todella onnellinen ja ylpeä, kun olen osana tätä tiimiä. Kaikki perustuu tiimin jokaisen jäsenen rankkaan työhän tehtailla. He todella ansaitsevat tämän mestaruuden. Kuten yleensäkin, muutama heppu on koko ajan valokeilassa, mutta tässä tiimissä on paljon, paljon sankareita piilossa. Kiitos heille kaikille, Bottas suitsutti.

– Pidimme kaiken koossa kovimmissakin paineista, minimoimme virheet ja tiimi teki loistavaa työtä autokehityksessä. Siitä kaikki ansaitsevat suuret onnittelut.

– Ilmapiiri tehtailla on aivan fantastinen. Hienoa nähdä niin paljon onnellisia naamoja. Minulle henkilökohtaisesti tämä kausi ei ole ollut sellainen, mitä toivoin, mutta olen todella iloinen, kun olin osana tätä valmistajien mestaritiimiä. Se merkitsee paljon myös minulle, Bottas kiitteli.

Suomalaiskuskien valmistajien mestaruudet

2 Kimi Räikkönen Ferrari 2007-2008 ja Valtteri Bottas Mercedes 2017-2018

1 Mika Häkkinen McLaren 1998 ja Mika Salo Ferrari 1999.