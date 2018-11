Mercedes ymmärsi syyt Meksikon rengaspulmiinsa

Heikki Kulta

Teoriassa Mercedes tarvitsee vielä 31 pistettä kahdesta viimeisestä osakilpailusta sinetöidäkseen viidennen perättäisen valmistajien mestaruutensa.

Ferrari on 55 pistettä saksalaistiimiä perässä. Kahdella kaksoisvoitolla pystyy keräämään 86 pistettä.

Mercedes ajoi kauden alussa kolme ensimmäistä kisaa ilman voittoa. Nyt se on jäänyt voitotta kahdesta viime kisasta.

55 pisteen etumatkan menettäminen vaatisi Mercedekseltä melkoista romahdusta.

Keskikesällä Itävallan ja Britannian kisoissa Ferrari rökitti Mercedeksen 73-30, mutta sellainenkaan tulos kahdesta viime kisasta ei riittäisi Maranellon miehistölle mestaruuteen.

Lewis Hamilton varmisti viidennen mestaruutensa viime kisassa Meksikossa. Siellä Ferrari vei tallina pisteet 33-22, kun Mercedes toisen kerran tällä kaudella ei saanut kumpaakaan kuljettajaansa palkinnoille.

– Meksiko oli meille happamansuloinen viikonloppu.

– Toisaalta olimme äärimmäisen onnellisia Lewisin puolesta. Hän on oman aikakautensa paras kuljettaja ja viides mestaruus nostaa hänet ehdottomaan eliittiin F1-historiassa. Toisaalta emme olleet lainkaan tyytyväisiä kisavauhtiimme. Aika-ajo näytti lupaavalta, mutta kisassa muutamassa kierroksessa tajusimme odottaa valtavia vaikeuksia rengaspuolellta, Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff linjaili.

Analysoimme ongelmat välittömästi kisan jälkeen ja olemme edistyneet ymmärtäessämme haasteet, jotka kohtasimme ja mistä ne johtuivat. On tärkeää ammentaa näistä opeistamme varmistaaksemme vahvan vastaiskun Brasiliassa, Wolff kartoitti.

– Tavoitteemme tälle vuodelle on ollut voittaa molemmat mestaruudet. Ei vain yhtä titteliä, vaan ne kummatkin. Mielessämme on, että työt ovat vielä kesken, kun suuntaamme Sao Pauloon. Meillä on edessämme iso taistelu valmistajien mestaruudesta, kun menetimme asemia Ferrariin nähden viime kisassa.

– Nyt on syytä pitää jalat visusti maassa keskittyäksemme pelkästään tavoitteemme saavuttamiseen ja uskomaan omiin prosesseihimme.

– Kuljettajista tiedän, että sekä Lewis että Valtteri Bottas ovat hyvin päättäväisiä lopettamaan kautensa korkealla tasolla. Tiiminä päämäärämme on viedä kausi loppuun pää pystyssä kahdella sellaisella tuloksella, jotka vastaavat tämän vuoden suoritustasoamme, Wolff viitoitti.

Brasilian voittajat 2010-17

2010 Sebastian Vettel Red Bull

2011 Mark Webber Red Bull

2012 Jenson Button McLaren

2013 Sebastian Vettel Red Bull

2014 Nico Rosberg Mercedes

2015 Nico Rosberg Mercedes

2016 Lewis Hamilton Mercedes

2017 Sebastian Vettel Ferrari