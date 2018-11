Smedleyn Williams-aika päättyy tähän kauteen

Viidettä vuotta Williamsin johtoportaassa toiminut Rob Smedley jättää Groven kilpatiimin kauden päätyttyä.

Britti-insinööri on vastannut autojen suorituskyvystä. Kun kausi on ollut Williamsille historin surkeimpia, Smedleyn lähtö ei yllätä ketään.

Smedley tuli Williamsille yhdessä Felipe Massan kanssa Ferrarilta. Hänet muistetaan parhaiten brasilialaiskuljettajan kilpainsinöörinä Maranellon miehistössä.

Kausilla 2014 ja 2015 Williams olikin kaksi kertaa peräkkäin valmistajien sarjassa kolmas.

– Olen nauttinut ajastani Williamsilla. Tiimi on käynyt lävitse suuren muutoksen ja on ollut ilo olla siinä osallisena. Williams on hyvin erityinen talli F1-yhteisössä. Olen varma, että sillä taitavuudella, mikä tiimillä on, se etenee kohti parempia aikoja, Smedley summaili ajanjaksoaan.