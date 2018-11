Hamilton nosti kollektiivisuuden kunniaan

Heikki Kulta

Lewis Hamilton on viettänyt tällä viikolla laatuaikaa yhdessä asemapisteessään Los Angelesissa varmistettuaan viidennen mestaruutensa viime sunnuntaina Meksikossa.

Mestari kartoitti tekemisiään Mercedeksen tiedotteessa.

– Matkasin Meksikosta takaisin Los Angelesiin, missä koirani ovat. Tein taukoamatta töitä ja pidin palavereja koko maanantain ajan. Sitten söin yhdessä muutaman kaverini kanssa ja juhlimme mestaruutta.

– Kaiken kaikkiaan tunnen vain tyytyväisyyttä. En tarvitse mitään. Haluan vain nauttia tästä tunteesta. Yritän tiedostaa, mitä oikein saavutin. Sehän oli loppujen lopuksi minulle vain yksi uusi kisapäivä, mistä olen äärimmäisen kiitollinen.

– Kun ajattelen Juan Manuel Fangiota – joka minusta on meidän kaikkien kilpakuljettajien kummisetä – ja jolla on viisi mestaruutta, niin nyt myös minulla on niitä viisi.

– Se ei kuitenkaan vielä täysin kolahda alitajuntaan, eikä tunnu todelliselta. Olen nöyrä ja kiitollinen niitä kaikkia ympärilläni olevia kohtaan, koska heitä on ollut niin paljon tämän seikkailun aikana.

– Tämän sulatteluun menee aikaa. Olen todella ylpeä saavutuksestamme. Kisan jälkeen olin kisan jälkeen insinöörieni kanssa ja otimme drinkit yhdessä. Oli hienoa olla siinä heidän kanssaan. Kaikki pitivät yhtä, ja jokainen on paiskinut rajusti töitä tänä vuonna. Kaikki nostivat tasoaan. Haluan pistää parastani heidän kanssaan. Ilman heistä jokaista tämä ei olisi onnistunut.

– Tunnen olevani vain se helähdys ketjun päässä, koska niin moni on tehnyt töitä tämän eteen. Ketju ei liiku. Olen ylpeä, kun pystyin tekemään tuloksen vauhdillani. Meillä on ollut pitkä matka tähän yhdessä.

– Olen ollut Mercedeksellä nyt kuusi vuotta. Ensimmäisestä päivästä alkaen uskoin, että jonkun suuren saavuttaminen on mahdollista. Katsokaa, mitä olemme tehneet yhdessä. Nyt hoidetaan vuosi kunnialla loppuun ja voitetaan valmistajien mestaruus.

Kuinka vaikeaksi vahvat kilpailijat tekivät mestaruuden voittamisen Hamiltonille?

– Kisoja seuraavat näkevät vain jäävuoren huipun. Vain menestys näkyy. Jotta pystyy suoriutumaan tällä tavalla tänä vuonna, se vaati kaikkein rankimman kauden meiltä. Meidän oli nostettava rimaa ja taisteltava nelinkertaista mestaria vastaan aivan uskomattomassa tallissa. Ferrari oli todella nopea ja suurimman osan kaudesta meitä nopeampi.

– Jotta pystyimme kääntämään tilanteen eduksemme, se vaati todella kollektiivista yritystä meiltä kaikilta. Olen niin ylpeä, että pystyimme siihen. Ja ihan oikeasti – en missään vaiheessa lakannut uskomasta tähän, koska olin niin liekeissä.

– Uskoin mestaruuteen aidosti kauden alusta asti – jopa vaikeiden kisojen aikaan, kuten Shanghaissa tai Montrealissa. En hetkeäkään epäillyt tai kadottanut uskoani tähän tiimiin, minun miehistööni ja minuun itseeni, mestari julisti.