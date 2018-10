Hamilton jyräsi Räikkösen rentoudella

Heikki Kulta

Lewis Hamilton ja Sebastien Vettelin kaikkien aikojen mestaruustaistoksi etukäteen ylistetty kaksinkamppailu ei saanut arvoistaan huipennusta.

Siinä missä Hamilton nosti kaiken aikaa suoritustasoaan viime vuoden tyyliin, Vettelin ote herpaantui merkittävästi.

Hamilton on 19 kisassa kerännyt yhdeksän paalua ja yhdeksän voittoa, kun Vettelin saalis on ollut viisi paalua ja viisi voittoa.

Kesätauon jälkeen Hamilton on kahminut neljä paalua ja neljä voittoa, kun Vettel on voittanut vain Belgiassa. Vettelin viimeisin paalu tulo kesällä Hockenheimissa.

Vettel on ajanut näin kuusi kisaviikonloppua putkeen paaluitta ja voitoitta. Meksikossa tuli edes ensimmäinen kakkospaikka sitten Belgian voiton.

Tallikaveri Kimi Räikkönen onkin tarjonnut Ferrari-faneille suurimmat riemunaiheet Monzan paalullaan ja Austininin voitollaan.

Vettelin tekemisiä hyvin läheltä seuraava saksalaistoimittaja Michael Schmidt löytää syyn, miksi loppukausi on sujunut Räikköseltä tallikaveriaan räväkämmin.

– En ota mitään Kimiltä pois. Austinin voitto oli mahtava suoritus. Ferrari sai autonsa vauhdin takaisin ja palasi vanhaan aeropakettiinsa. Kimiä tietysti auttoi Sebastianin ensimmäisen kierroksen virhe. Muuten hän olisi joutunut luovuttamaan voittonsa pois.

– Kaiken kaikkiaan Kimi on kuitenkin tehnyt paljon vähemmän virheitä kuin Sebastian. Näkee, että Kimi on myös Sebastiania vähemmän turhautunut, koska hänellä ei ole paineita mestaruudesta. Ferrarin tekemät virheet kehitystyössä eivät ole satuttaneet Kimiä niin pahasti.

– Kimi on hävinnyt muutaman kisan, mutta ei mestaruutta. Hänellä on myös rennompi ote, mikä kaiketi on tullut iän myötä. Enkä usko, että Kimi olisi halunnut todistaa jotain Ferrarin päättäjille. Hän ei aja kisoissa sen paremmin tai huonommin kuin koskaan ennenkään, Schmidt analysoi.

Hamilton on tehnyt Grand Prix -kisojen ja F1-mestaruuksien vallloittamisesta omanlaistaan taidetta siinä kuin kaikkien aikojen ennätysmies Michael Schumacherkin.

Mercedekselle Hamilton siirtyi varsinaiseen kreivinaikaan, kun hybridiajan aluksi saksalaistallin kehittämä V6-voimayksikkö oli omaa luokkaansa.

2014 Hamiltonista tuli uuden ajan ensimmäinen mestari.

– Nautin olostani tiimissä, kun tunnen olevani osa sen kasvua. Tämä on vasta alkua. Tämä on kotini ja viihdyn täällä, Hamilton ylisti.

Schumacher mässäili 11 vuodessa Ferrarilla 72 voittoa lisää ja viisi mestaruutta putkeen. Schumacherin voittoprosentti Ferrarilla ajamissaan kisoissa oli peräti 40.

Hamilton siirtyi kaudeksi 2013 Mercedekselle. Saksalaistiimissä hän oli ennen Meksikon kisaa voittanut 50 kisaa ja kolme mestaruutta. Hamiltonin voittoprosentti Mercedeksellä on schumimaisesti 39,8.

Tulokset

Meksikon Grand Prix

71 kierrosta / 305,354 km

Ilma 21 / rata 37 astetta

1. Max Verstappen Red Bull 1.38.28,851 (keskinopeus 186,039 km/t)

2. Sebastian Vettel Ferrari –17,316 sekuntia

3. Kimi Räikkönen Ferrari –49,914

4. Lewis Hamilton Mercedes –78,738

5. Valtteri Bottas Mercedes –1 kierros

6. Nico Hülkenberg Renault –2 kierrosta

7. Charles Leclerc Sauber –2 kierrosta

8. Stoffel Vandoorne McLaren –2 kierrosta

9. Marcus Ericsson Sauber –2 kierrosta

10. Pierre Gasly Toro Rosso –2 kierrosta

11. Esteban Ocon Force India –2 kierrosta

12. Lance Stroll Williams –2 kierrosta

13. Sergei Sirotkin Williams –2 kierrosta

14. Brendon Hartley Toro Rosso –2 kierrosta

15. Kevin Magnussen Haas –2 kierrosta

16. Romain Grosjean Haas –3 kierrosta

Keskeytykset

Daniel Ricciardo Red Bull 61 kierrosta

Sergio Perez Force India 38 kierrosta

Carlos Sainz Jr Renault 28 kierrosta

Fernando Alonso McLaren 3 kierrosta

Rangaistus

Brendon Hartley Toro Rosso 5 sekunnin aikasakko

Nopein kierros:

Valtteri Bottas Mercedes 1.18,741 (keskinopeus 196,770 km/t) - kierros 65

Johtopaikka kierroksittain

1-13 Max Verstappen

14-17 Sebastian Vettel

18-71 Max Verstappen

Korkein huippunopeus

364,9 km/t Esteban Ocon Force India

MM-pisteet

Kuljettajat

1. Lewis Hamilton 358 (mestari)

2. Sebastian Vettel 294

3. Kimi Räikkönen 236

4. Valtteri Bottas 227

5. Max Verstappen 216

6. Daniel Ricciardo 146

7. Nico Hülkenberg 69

8. Sergio Perez 57

9. Kevin Magnussen 53

10. Fernando Alonso 50

11. Esteban Ocon 49

12. Carlos Sainz Jr 45

13. Romain Grosjean 31

14. Pierre Gasly 29

15. Charles Leclerc 27

16. Stoffel Vandoorne 12

17. Marcus Ericsson 9

18. Lance Stroll 6

19. Brendon Hartley 4

20. Sergei Sirotkin 1

Valmistajat

1. Mecedes 585

2. Ferrari 530

3. Red Bull 362

4. Renault 114

5. Haas 84

6. McLaren 62

7. Force India 47

8. Sauber 36

9. Toro Rosso 33

10. Williams 7