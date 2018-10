Pyörähtäjämestari Vettel ohituspörssin kuningas

Heikki Kulta

Ohitusmäärät ovat lisääntyneet tällä kaudella 32,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Myös kolareita on tullut huomattavasti enemmän.

Erikoista onkin, että tie MM-sarjan ohituspörssin kärkeen on kulkenut nimenomaan ensimmäisellä kisakierroksella tapahtuneiden pyörähdysten kautta.

MM-kakkosena pyristelevä Sebastian Vettel on tehnyt virheen neljässä kisassa ja yleensä heti ensimmäisellä kierroksella. Niinpä hän on pudonnut kärkipäästä joukon hännille.

Ranskassa Ferrarin saksalaistähdelle kirjattiin siten 11, Italiassa ja Japanissa 14 ja viimeksi Yhdysvalloissa kymmenen ohitusta.

Italialaisekspertti Michele Merlino laatii tilastonsa ns. lentävillä kisakierroksilla tapahtuneilla ohituksilla. Startin jälkeen tehdyt sijoitusten parannukset eivät tuota siihen plusmerkintää.

– Vettel on tehnyt hienoa työtä tilastomme kannalta, mutta ajanut kilpaa amatöörimäisesti, Merlino tiivistää.

Kaiken kaikkiaan Vettel on tehnyt 56 ohitusta kauden 18 kisassa.

Varsinainen superohittaja Max Verstappen on kärsinyt lähtöruuturangaistuksista ja on pystynyt parantamaan sijoituksiaan heti kättelyssä. Näin hän on ohituspörssissä vasta 13. sijalla yhteensä 23 plussalla.

Vettelin lisäksi toki törmäyksiin ovat sortuneet useat muutkin.

Ranskassa ensimmäisessä mutkassa Vettel kolautti Valtteri Bottaksen Mercedeksen perään ja suomalaiskuski joutui sen vuoksi samalla lailla saksalaisen kilpaveljensä kanssa hakemaan uuden puhdin koko joukon hänniltä.

Bottaksen tilille kertyi Ranskan kisassa kymmenen onnistunutta ohitusta.

Silverstonessa kisassa Kimi Räikkönen puolestaan osui Lewis Hamiltonin perään. Kimi teki nousunsa yhteensä kuudella onnistuneella ohituksella, kun Hamiltonille niitä tuli silloin täysi tusina.

Bottakselta kysyttiin Meksikon lehdistötilaisuudessa syytä, miksi tämän kauden kisoissa on kolareita nähty niin paljon.

– Mielestäni se johtuu ennen kaikkea siitä, että näiden autojen downforceteho on niin massiivinen. Kun sitten seuraa toista autoa yrittääkseen ohitusta, siinä tuo downforcemäärä romahtaa isosti. Lisää negatiivisia vaikutuksia kohdistuu auton aerodynamiikkaan – varsinkin etusiipien toimintaan. Siinä vaiheessa toisen auton takana ilmavirtaus suuntautuu eri tavalla auton takaosaan, mikä hankaloittaa ajamista merkittävästi.

– Pähkinänkuoressa tuo ongelma johtuu näin ensinnä downforcen määrästä ja sitten sen menetyksestä toista seuratessa, Bottas selvitti.

Eniten ohituksia on tällä kaudella merkitty Azerbaidzanin ja Saksan kisoissa – kummassakin 50. Ranskassa ja Japanissa kirjattiin 48 plussaa, Bahrainissa ja Kiinassa 46.

Kaiken kaikkiaan 18 kisassa on ynnätty 520 ohitusta, mikä antaa keskiarvoksi 28,9 kisaa kohti. Viime vuoden 20 kisassa totaali oli 435 ohitusta ja keskiarvo oli 21,8 per kisa.

Ohituspörssi

56 Sebastian Vettel

49 Sergio Perez

48 Daniel Ricciardo

33 Lewis Hamilton

32 Carlos Sainz Jr

29 Romain Grosjean

28 Charles Leclerc

27 Valtteri Bottas

26 Fernando Alonso

26 Esteban Ocon

25 Kimi Räikkönen ja Nico Hülkenberg

23 Max Verstappen

22 Marcus Ericsson

20 Stoffel Vandoorne

16 Pierre Gasly

12 Kevin Magnussen

11 Brendon Hartley

7 Lance Stroll

5 Sergei Sirotkin

Ohitetut

58 Sergei Sirotkin

50 Lance Stroll

45 Marcus Ericsson

43 Pierre Gasly

42 Charles Leclerc

36 Carlos Sainz Jr ja Brendon Hartley

30 Esteban Ocon ja Stoffel Vandoorne

26 Sergio Perez

24 Kevin Magnussen

20 Nico Hülkenberg

19 Romain Grosjean

17 Fernando Alonso

11 Valtteri Bottas

10 Sebastian Vettel

7 Max Verstappen

6 Lewis Hamilton

5 Kimi Räikkönen ja Daniel Ricciardo