Bottas ja Räikkönen käyvät imujahtiin

Heikki Kulta

Red Bull valloitti historiansa 21. eturivin, kun Daniel Ricciardo ja Max Verstappen starttaavat ensi kertaa tallikaveruksina kahdelta kärkipaikalta.

Ricciardo päihitti Verstappenin 26 tuhannesosalla. Hollantilainen otti tappionsa rankasti hukattuaan mahdollisuutensa nousta F1-historian nuorimmaksi paalumieheksi.

Edellisen kerran Red Bullit olivat eturivissä USA:n osakilpailussa 2013, kun Sebastian Vettel oli paalulla ja Mark Webber kakkosruudussa.

Suomalaiskuskit Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen jäivät Red Bullien lisäksi myös tallikaveriensa taakse. Bottas starttaa viidenneltä paikalta kolmosruudun napanneen Lewis Hamiltonin takaa ja Räikkönen on kuutospaikalla neljäntenä matkaan säntäävän Vettelin perässä.

Vuosi sitten Meksikossa suomalaiskuskit starttasivat kisaan lähes samoista asemista. Bottas oli neljännessä ja Räikkönen viidennessä ruudussa. Maaliin Bottas ajoi kakkosena ja Räikkönen kolmantena.

Startti on hyvin yksi avaintekijöistä sunnuntain kisassa.

– Ensimmäiseen mutkaan on pitkä matka – se on vähän sama kuin Sotshissa. Imulla on suuri merkitys siinä. Emme ole nopeimpia suoralla, mutta imusta voi olla iso apu. Tällä radalla yleensä kolmessa ensimmäisessä mutkassa sattuu ja tapahtuu paljon, kuten muistamme viime vuodelta Lewisin ja Sebastian Vettelin kokemuksista, Bottas pohti.

– En saanut yhtään puhdasta kierrosta. Saimme kuudennen sijan ja siitä lähdetään kisaan. Nyt tarvitaan hyvä tai ainakin kohtuullinen startti. Viime vuonna en saanut siinä imua. Nyt yritetään uudestaan. Sillä olisi suuri merkitys tällä radalla. Tärkeintä on välttää vaikeudet ensimmäisessä mutkassa, Räikkönen ruoti.

Bottaksella ja Räikkösellä ei ole juuri mitään hävittävää kisassa, vaikka kumpikin toki tiedostaa vastuunsa valmistajien MM-taistossa.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner osasi odottaa paalua. Kun sen otti Ricciardo, Horner ei ollut uskoa silmiään.

– Ihan hämmästyttävä juttu, kun Dan tuntui tulevan ihan tyhjästä, Horner pähkäili.

Vettel myönsi Red Bullien nopeuden, mutta hän muistutti myös sen jatkuneista luotettavuuspulmista.

– Neljänneksi jääminen ei tyydytä, mutta meillä on kuitenkin hyvä suoravauhti ja paras luotettavuus autossa. Red Bullia on vaikea päihittää, mutta kenties he tyrmäävät itse itsensä, Vettel haikaili.

Aika-ajotulokset

Ilma 19 / rata 28 astetta

Q3:

1. Daniel Ricciardo Red Bull 1.14,759 (keskinopeus 207,257 km/t)

2. Max Verstappen Red Bull –0,026 sekuntia

3. Lewis Hamilton Mercedes –0,135

4. Sebastian Vettel Ferrari –0,211

5. Valtteri Bottas Mercedes –0,401

6. Kimi Räikkönen Ferrari –0,571

7. Nico Hülkenberg Renault –1,068

8. Carlos Sainz Jr Renault –1,325

9. Charles Leclerc Sauber –1,430

10. Marcus Ericsson Sauber –1,754

Q2:

11. Esteban Ocon Force India 1.16,844

12. Fernando Alonso McLaren 1.16,871

13. Sergio Perez Force India 1.17,167

14. Brendon Hartley Toro Rosso 1.17,184

15. Pierry Gasly Toro Rosso ei aikaa

Q1:

16. Romain Grosjean Haas 1.16,911

17. Stoffel Vandoorne McLaren 1.16,966

18. Kevin Magnussen Haas 1.17,599

19. Lance Stroll Williams 1.17,689

20. Sergei Sirotkin Williams 1.17,886

Rangaistukset

Romain Grosjean Haas 3 ruutua - USA:n törmäys

Pierre Gasly Toro Rosso 15 + 5 ruutua / voimayksikön osat + vaihdelaatikko

Lähtöruudut

1. Ricciardo, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Vettel, 5. Bottas, 6. Räikkönen, 7. Hülkenberg, 8. Sainz, 9. Leclerc, 10. Ericsson, 11. Ocon, 12. Alonso, 13. Perez, 14. Hartley, 15. Vandoorne, 16. Magnussen, 17. Stroll, 18. Sirotkin, 19. Grosjean, 20. Gasly

Korkein huippunopeus: 356,4 km/t Kimi Räikkönen Ferrari

Tallikilpailu

Mercedes: Hamilton-Bottas 13-6

Ferrari: Vettel-Räikkönen 15-4

Red Bull: Verstappen-Ricciardo 14-4

Force India: Ocon-Perez 15-4

Williams: Sirotkin-Stroll 11-8

Renault: Hülkenberg-Sainz 11-8

Toro Rosso: Gasly-Hartley 12-5

Haas: Grosjean-Magnussen 10-9

McLaren: Alonso-Vandoorne 19-0

Sauber: Leclerc-Ericsson 16-3