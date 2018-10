Seitsemän kuolemansyntiä

Kolumni 27.10. Virheet seitsemänä kisaviikonloppuna on kasvaneet seitsemäksi kuolemansynniksi Sebastian Vettelin MM-taistelulle.

Ei Vetteliä voi syyttää ylimieliseksi, kateelliseksi, vihaiseksi, laiskaksi, ahneeksi sen paremmin kuin ylensyönnistä tai himostakaan. Hänen mestaruuskamppailunsa kuolemansynnit ovat yksinkertaisesti vain kasaantuneet liiaksi taakaksi ratkaisuvaiheissa.

Loistavan alkukauden jälkeen ensimmäinen töppäys tuli Bakussa lipsahduksella kakkossijalta, sitä seurasi Ranskan ylilyönti startin jälkeen juhannuksena, Itävallan huolimattomuus aika-ajossa ja Saksan ulosajo yhdeksän sekunnin johtoasemassa.

Lopulliset niitit olivat pyörähdys ensimmäisellä kierroksella Monzassa, sitten ohituspaikan valinta väärin Suzukassa ja viimeksi jälleen pyörähdys ensimmäisellä kierroksella Austinissa.

Kun Lewis Hamilton on samaan aikaan tehnyt ihailtavan varmaa työtä, lopputulos on, että britillä on kolme kisaa ennen kauden päättymistä 70 pisteen johto, missä hän ei oikeastaan tarvitsisi enää yhtään pistettä tittelin voittamiseen.

Viime vuonna Hamilton pääsi Meksikon kisaan 66 pisteen johtoasemassa, oli yhdeksäs ja kuittasi mestaruuden silloin kisan jälkeen, kun ero Vetteliin oli 56 pistettä.

Hamilton häpesi viime vuoden kisatulostaan. Sen perusteella voi odottaa, että hän kyllä haluaa nyt kruunata viidennen mestaruutensa kauden kymmenennellä voitollaan.

Heikki Kulta