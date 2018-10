Verstappenilla saumat ensimmäiseen paaluunsa

Heikki Kulta

Max Verstappen keräsi kaikki suosikkipaineet Meksikon Grand Prix -viikonloppuun dominoituaan suvereenisti harjoituspäivää, joka oli vetänyt paikalle peräti 84976 katsojaa.

Red Bullin ja Renaultin autot nousivat kärkeen kummallakin ajojaksolla, kun kaikilla talleilla oli suuria vaikeuksia löytää pitoa ja saada renkaitaan kestämään edes kohtuumäärin.

Daniel Ricciardo pääsi iltapäivällä sentään 0,153 sekunnin päähän tallikaveristaan.

Verstappenille ja Red Bullille huolia aiheutti vain auton hyytyminen radan varteen 11 minuuttia ennen loppua hydrauliikkapuolen oikuteltua.

Renaultille lupauksia herättänyt Carlos Sainz Junior oli kolmanneksi nopein kummallakin jaksolla.

Mercedes ajatti voimayksikköään hyvin konservatiivisella tavalla. Aika-ajovedoista ei vielä ollut tietoakaan. Hopeanuoli oli hidas varsinkin ensimmäisellä sektorilla, vaikka siihen osaan kuuluu erittäin pitkä suora.

– Vaikeaa oli kummallakin jaksolla. Meillä oli hankaluuksia renkaiden kestossa. Niin se taisi olla kyllä kaikilla muillakin. Tunne ohjaamossa oli kyllä kammottava, kun huomasi, miten nopeasti renkaat loppuivat. Yleispito oli kateissa, auto liukui paljon, jolloin kuluma vain pahenee. Paljon on töitä lauantaille, Bottas linjaili Mercedeksen tunnelmat.

Myös Ferrari keskittyi parantamaan autoaan, joten näiden kahden kärkitiimin vaatimattomat tulokset eivät vielä merkitse paljonkaan.

Kimi Räikkönen osasi odottaakin vaikeaa alkua tälle viikonlopulle.

– Rata on sama kuin mitä se on ollut kahdella viime kaudellakin. Täällä on aina vaikeaa löytää pitoa, eikä tämä päivä tehnyt poikkeusta. Tulihan se paremmaksi ja paremmaksi, mutta emme koskaan saaneet kunnon kierrosta hyperpehmeillä renkailla. Töitä on edessä paljon, Räikkönen ruoti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ferrarin suomalaiskonkari jätti Renaultin moottorilla ajaneiden tulokset omaan arvoonsa.

– Tämä oli mitä normaalein Meksiko. Aina on hankaluuksia alkuun, mutta kyllä se siitä taas varmasti paranee.

Verstappenilla on erittäin hyvä mahdollisuus lunastaa uransa ensimmäinen paalupaikka, sillä Red Bullille rata tuntuu sopivan mainiosti.

Harjoitusajat

2. harjoitusjakso

Ilma 24 / rata 48 astetta

1. Max Verstappen Red Bull 1.16,720 (keskinopeus 201,960 km/t) - 21 kierrosta

2. Daniel Ricciardo Red Bull –0,153 (1.16,873) - 32 kierrosta

3. Carlos Sainz Jr Renault –1,233 (1.17,953) - 35 kierrosta

4. Sebastian Vettel Ferrari –1,234 (1.17,954) - 42 kierrosta

5. Nico Hülkenberg Renault –1,326 (1.18,046) - 36 kierrosta

6. Brendon Hartley Toro Rosso –1,341 (1.18,061) - 35 kierrosta

7. Lewis Hamilton Mercedes –1,380 (1.18,100) - 40 kierrosta

8. Kimi Räikkönen Ferrari –1,413 (1.18,133) - 42 kierrosta

9. Valtteri Bottas Mercedes –1,420 (1.18,140) - 40 kierrosta

10. Sergio Perez Force India –1,447 (1.18,167) - 24 kierrosta

11. Esteban Ocon Force India –1,765 (1.18,485) - 24 kierrosta

12. Romain Grosjean Haas –2,013 (1.18,733) - 39

13. Charles Leclerc Sauber –2,304 (1.19,024) - 39 kierrosta

14. Pierre Gasly Toro Rosso –2,327 (1.19,047) - 36 kierrosta

15. Stoffel Vandoorne McLaren 2,376 (1.19,096) - 30 kierrosta

16. Lance Stroll Williams –2,499 (1.19,219) - 25 kierrosta

17. Marcus Ericsson Sauber –2,602 (1.19,322) - 41 kierrosta

18. Sergei Sirotkin Williams –2,615 (1.19,335) - 37 kierrosta

19. Fernando Alonso McLaren –2,823 (1.19,543) - 31 kierrosta

20. Kevin Magnussen Haas –2,950 (1.19,670) - 35 kierrosta