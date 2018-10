Positiivinen päätös Bottaksen päämäärä

Heikki Kulta

Valtteri Bottas ajoi viime vuonna Meksikossa kakkosena maaliin, kun tallikaveri Lewis Hamilton sinetöi mestaruutensa vaatimattomalla yhdeksännellä sijalla.

Tällä erää Hamiltonille riittää tittelin varmistamiseen seitsemäs tila, jos Sebastian Vettel voittaa kisan. Jos Vettel ei voita, Mercedeksen britistä tulee mestari vaikka keskeyttäisi sunnuntaina.

Vapauttaako tämä asetelma sitten Bottaksen ajamaan voitosta Meksikosta lähtien?

– Kuten jokaisena viikonloppuna minun tavoitteeni pitää olla voitto. Sitten tilanteen mukaan tarkastetaan, mikä on mahdollista. Luonnollisesti tärkeintä meille on saavuttaa parhaat mahdolliset pisteet tiiminä ja Lewisillahan on loistava paikka täällä voittaa mestaruus. Katsotaan, miten asiat rullaavat, Bottas puntaroi torstaina Mercedeksen lehdistötilaisuudessa.

– Kuten aina keskityn täysillä nyt ensin aika-ajoon, missä tarvitaan ihan nappisuoritus ja vasta sitten katsotaan kisapäivään.

Viime syksynä Hamiltonin mestaruuden ratkettua Bottas otti paalut Brasiliassa ja Abu Dhabissa, missä päätti kauden voitolla.

Kuinka positiivinen vaikutus tuollaisella lopetuksella on kuljettajalle, kun hän valmistautuu seuraavaan kauteen?

– Kyllähän se tekee eron. Toisinaan kausi päättyy pettymykseen, toisinaan iloon. Alkutalvi voi olla erilainen. Toki siinä treenatessa, tehdessä töitä tiimin kanssa ja kaikkea sitä muuta siihen kuuluvaa niin ajatteleekin vain seuraavaa kautta.

– Loppupeleissä kuitenkin tuollainen päätös kaudelle tarjoaa hyvällä tavalla positiivista nostetta itseluottamukseen. Ja vaikka sitä ei tietoisesti ajattelisikaan, kyllä sen muistaa, koska sellaiset tulokset todistavat, ettet ole kadottanut taitoasi.

– Niinpä toki haluan taas päättää kauden hyvin, vaikka ei se kaikkea merkkaakaan.

Tämän kauden kohokohtaa ei Bottas pysty nimeämään.

– En edes muista kaikkia kisoja. Kauden alussa oli joitain hyviä aika-ajoja ja kisoja, mutta yksityiskohtaisesti ne eivät ole jääneet mieleen. Ei sieltä mikään erotu muita ylemmäs. Sotshissa tunne oli kyllä taas vahva ja on ollut muitakin kisoja, joissa olen tuntenut, että suorituksellisesti se olisi riittänyt voittoon.

Kuinka rankkaa on kestää tilanne, että olet 130 pistettä tallikaveriasi perässä?

– Tietenkin tällaisena kilpailullisena kaverina eihän se herkkua ole. Jokainen kuljettaja ajattelee luullakseni samalla tavalla. Ei se helppoa ole, mutta siihen on syynsä. Olen joukkuepelaaja, koska uskon, että se on aina oikea tie mennä eteenpäin. Eikä missään kohtaa ole syytä rikkoa luottamusta kenenkään tiimijäsenen kanssa.

– Piste-ero on suuri, massiivinen. Se on tosiasia. Suuresti se johtuu kuitenkin siitä asemasta, mikä minulla on ollut tiimissä kauden puolivälistä lähtien. En sen jälkeen ole tullut maaliin Lewisin edellä. Lisäksi menetin kauden aikana valtavasti pisteitä erilaisten epäonnisten sattumusten vuoksi.

– Suorituksellisesti eromme ei ole 130 pistettä. Tiedän sen ja niin tietää tiimikin, Bottas kuittaa.