Pikkujuhla kaverien kanssa kruunasi Räikkösen voittoillan

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen päätti USA:n Grand Prix -viikonlopun virallisella lehdistötilaisuudella ja aloitti samalla Meksikon työputkensa torstaina.

Meksikossa oli jäljellä muutama lämmin hymy Austinista, mutta kaiken kaikkiaan tilaisuus oli paluuta Räikkösen normaaleihin rutiineihin.

Ferrarin suomalaisvoittajalta udeltiin, miten hän vietti ensimmäisen vuorokauden kisan jälkeen ja kuinka onnelliseksi hänen perheensä tuli voitosta.

– Eiköhän perhe ollut hyvin onnellinen, kun juttelimme kisan jälkeen. Meillä oli pikkujuhlat muutaman kaverin kanssa ja toipuminen tässä iässä kestää kauan. Joten juhlien allku on aina mukavaa, mutta jälkimmäinen vaihe ei koskaan ole yhtä kiva, Räikkönen viitoitti.

F1-mediakin oli tietoinen voiton massiivisesta juhlimisesta Suomessa ja että poliitikkoja myöten niin monet lähettivät onnitteluja. Miten Räikkönen suhtautui siihen?

– En katsellut niin paljon uutisia, enkä tiedä, kuka on onnitellut, mutta olen iloinen, jos ihmiset ovat iloisia. Tärkeintä on, että minusta itsestäni tuntuu hyvältä se, mitä teen. Jotkut tykkäävät siitä, jotkut eivät. Minulla kumpikin sopii ihan hyvin. Tietenkin on hieno juttu, kun suomalaiset ovat iloisia. Enpä usko aina saavani kovinta kannatusta Suomesta, joten kun sitä tulee, otan sen mielelläni.

– Kuten sanottu, en tiedä tarkalleen, jos joku onnitteli minua. Kovin monella ei ole puhelinnumeroani, joten ei niitä onnitteluja ainakaan suoraan pysty lähettämään.

– Enkä todellakaan juuri lue kovin paljon mitään netistä, joten otan ihan ilolla vastaan kaikki mukavat toivotukset, joita on lähetetty, Räikkönen setvi.

– Nyt sitten katsotaan taas eteenpäin ja nähdään, mihin pystymme tänä viikonloppuna.

Räikköseltä kysyttiin myös, onko hänen Robin-poikansa saanut Kimin voittolippiksen Austinista.

– Lippis menee vaimolleni Mintulle. Vien sen kotiin tämän kisan jälkeen, Räikkönen täsmensi.

Meksikossa on ajettu nyt kolme kisaa ja saatu kolme eri voittajaa. Onko nyt Ferrarin vuoro juhlia tällä radalla?

– Tiiminä tähtäimessä on tehdä parhaamme, mutta mitään ei voi etukäteen luvata. Teemme normaalisti töitä perjantaista alkaen ja sunnuntaina kisassa nähdään, mihin se riittää. Toivottavasti taistelemme taas voitosta.

Entä onko Sebastian Vettel tuhonnut omat mestaruusmahdollisuutensa niin monilla virheillä?

– Se kuuluu siihen puoleen tässä urheilussa, että joskus niin käy, kun rutistaa ja rutistaa, niin välillä se menee vikaan. Valitettavasti sitä on sattunut hänelle muutamaan kertaan, mutta mielestäni olemme kaikki joskus käyneet sen saman lävitse, Räikkönen totesi.